Auszeichnung: Kino Casino in Aschaffenburg bekommt 20.000 Euro

Für sein Programm wurde das Casino-Kino in Aschaffenburg jetzt vom Filmfernsehfonds Bayern mit einer Prämie von 20.000 Euro ausgezeichnet. Das teilte das Bayerische Staatsministerium für Digitales mit. Das Filmtheater gehört damit zu drei Kinos in Bayern, die Spitzenprämien erhalten haben.

In der Laudatio heißt es: "Das Casino bietet in allen drei Sälen ein aktuelles, breitgefächertes Programm der europäischen Filmkunstfilme mit Kinder-, Kurz- und Dokumentarfilmen, Originalversionen, Vorpremieren, Filmreihen, Sondervorführungen und Crossover Filmen. Die starke Einbindung und Zusammenarbeit regionaler und lokaler Partner im kulturellen, politischen und sozialen Bereich macht das Kino zu einem lebendigen Akteur im städtischen Alltagsleben."

Auszeichnungen für mehrere unterfränkische Kinos

Wegen der schwierigen Anlaufphase für Kinos nach dem Corona-Lockdown hat der Freistaat die Mittel für die Programmprämien in diesem Jahr auf insgesamt 860.000 Euro verdoppelt. Davon profitieren auch einige weitere Kinos in Unterfranken, die jeweils eine Prämie von 10.000 Euro erhalten haben: die Burg-Lichtspiele in Karlstadt, das Kino Movie im Luitpoldhaus in Marktheidenfeld (beide Lkr. Main-Spessart), das Schloss-Theater in Miltenberg, das Casablanca in Ochsenfurt (Lkr. Würzburg), das KuK Filmtheater in Schweinfurt, das Central im Bürgerbräu in Würzburg und das Capitol-Theater in Zeil am Main (Lkr. Haßberge).

Hilfe für Kinos nach der Corona-Schließung

Die Digitalministerin und Aufsichtsratsvorsitzende des Filmfernsehfonds Judith Gerlach (CSU) sagte, die Startphase nach der Corona-Schließung sei für Kinos keine einfache Zeit. Umso wichtiger sei es, dass sie gut aus dieser Krise herauskämen. Die aufgestockten Programmprämien seien hier eine wichtige Hilfe. Außerdem sei es wichtig, die Kinos weiterhin zu besuchen – vor allem jetzt in der Corona-Krise.

Insgesamt werden in diesem Jahr 83 Kinos in Bayern mit einer Programmprämie ausgezeichnet. Damit unterstützt der Filmfernsehfonds Bayern jedes Jahr Kinos mit außergewöhnlichen Programmaktionen oder künstlerisch hochwertigen Filmen. Zu den Kriterien für eine Auszeichnung zählt auch der Anteil deutscher Filme und Kinderfilme.