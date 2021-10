Ausweichort gesucht: Nürnberg plant Opernhaus im Nazi-Bau

Opernhaus im Nazi-Bau: internationale Aufmerksamkeit garantiert

Das Opernhaus im alten Nazi-Bau würde Nürnberg in die kulturelle Oberliga befördern. "Hier bestehen große Möglichkeiten, Hoch- und Subkultur zu vereinigen", sagt Buholzer Sepúlveda und erinnert an die Nürnberger Symphoniker, die hier spielen, und an den Serenadenhof. "Wir sehen eine riesige Chance, hier progressiv und fortschrittlich kulturell mit dem NS-Erbe umzugehen." Damit könnte Nürnberg auch international punkten. Wenn schon keine Kulturhauptstadt, dann eben ein Musiktheater im Nazi-Bau.

Vorschlag: Altes Opernhaus für die offene Szene

Das alte Opernhaus am Richard-Wagner-Platz möchte die Politbande stattdessen entkernen. Es soll ohne teure Bühnentechnik zu einem Standort für die offene Kulturszene werden. Außerdem könnte dort am Rand der Innenstadt ein Klimahaus entstehen, so Buholzer Sepúlveda. Doch für so ein Opernhaus ohne Oper gibt es wohl keine Mehrheit im Nürnberger Stadtrat.

SPD fordert Debatte über Nachnutzung

Wobei SPD-Kultursprecher Ulrich Blaschke die Frage umtreibt, was mit dem Ausweich-Opernhaus auf dem Reichsparteitagsgelände passieren soll, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Soll das Gebäude dann wieder abgerissen oder kann es vielleicht verkauft werden? fragt Blaschke. Er plädiert für eine breite gesellschaftliche Debatte über die Nachnutzung. "Gerade im Fall der Kongresshalle muss man genau überlegen, was kann das sein, was darf das sein, wo sind Grenzen."