Austro-Pop-Musical "Susi oder so" begeistert in München

Gleich beim Eintreten erhalten alle Zuschauer einen gelben Zettel, wonach das angesagte Musical leider ausfallen muss. Tatsächlich schlurft eine bosnische Putzfrau auf die Bühne und verkündet, die Mitwirkenden seien abgereist. Stattdessen rückt eine etwas "nervöse" Band an, die zum "Vorsingen" für einen Hotel-Gig gekommen ist. Notgedrungen müssen die einspringen und die Geschichte von Sisi zum Besten geben, wobei "Susi oder so" in diesem Fall auch gilt. Lipa Majstrovic, Michael Odendahl, Melanie Oster und Sandro Luzzo haken die Lebensstationen des österreichischen "It-Girls" des 19. Jahrhunderts im Sauseschritt ab. Klar, mit Ludwig II. rudert sie rüber zur Roseninsel im Starnberger See, mit Kaiser Franz-Josef pilgert sie nach Bad Ischl und in Budapest erliegt sie dem Reiz eines heißblütigen Ungarn, aber letztlich ist sie halt doch einsam und unglücklich, wozu die vielen melancholischen Austro-Hits perfekt passen. Österreich hat´s halt gern sentimental. Auf Kulissen wie Schloss Possenhofen oder Schönbrunn muss das Publikum dabei nicht verzichten: Ein paar Pappkartons und eine Plastik-Ente reichen, denn die Lichttechnik projiziert einfach eine hübsche Fassade rein. Ansonsten enthält der Wagen der Putzfrau alles, was gebraucht wird: Reichlich Alkohol-Reiniger, eine Asche-Schaufel, einen robusten Staubwedel und einen blauen Müllsack, der zur Not die romantischen Wellen des Starnberger Sees in Erinnerung rufen kann.