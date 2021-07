Ausstellung zu Verhüllungskünstlern Christo und Jeanne-Claude

Nach monatelanger Corona-bedingter Zwangspause wartet das Museum für zeitgenössische Kunst Ottobeuren mit einer spektakulären Ausstellung auf: Werke des Künstlerpaares Christo und Jeanne-Claude, gebannt auf großformatigen Fotografien, aufgenommen von einem langjährigen Wegbegleiter der beiden.

Verhüllung der Welt

Das Künstlerpaar machte sich durch aufsehenerregende Verhüllungsprojekte weltweit einen Namen: Sie verpackten Inseln und geschichtsträchtige Bauwerke wie die Pariser Pont Neuf oder den Berliner Reichstag, spannten einen gigantischen roten Vorhang quer über ein 400 Meter breites Tal in den Rocky Mountains oder installierten leuchtend gelbe, schwimmende Stege auf dem italienischen Iseosee - ein Blickfang wie alles aus dem Hause Christo.

Menschen, die über Wasser gehen

Ausgestellt sind unter anderem Fotos des Kunstwerks mit dem Namen "Floating Piers", eines von Christos letzten großen temporären Projekten: Zu sehen und zu begehen war es während 16 Tagen im Juli 2016. Damals gingen mehr als eine Million Menschen übers Wasser. Die Fotografien stammen von Wolfgang Volz. Er fotografiert seit Jahrzehnten exklusiv die vergänglichen Arbeiten von Christo und Jeanne-Claude, um sie für die Ewigkeit festzuhalten.

Spektatuläre Dimensionen

Viele ihrer Installationen hat Volz auch technisch umgesetzt. Der verhüllte Reichstag im Jahr 1995 steht beispielhaft für das künstlerische Prinzip, erklärt Volz: "Man borgt sich eine Örtlichkeit, in dem Fall das Reichstagsgebäude, und tut etwas Künstlerisches damit, in dem Fall die Verhüllung. Und mit der Bedeutung des Gebäudes wächst auch die Bedeutung des künstlerischen Vorgangs des Verhüllens."

Verhüllung des Arc de Triomphe im September

Es sind auch die spektakulären Dimensionen, mit denen das Künstlerpaar eine breite Öffentlichkeit begeisterte. Wie 1983, als die beiden elf Inseln vor Miami in ein besonderes Licht rückten. Museumsdirektor Markus Albrecht ist stolz, die einzige derart umfangreiche Ausstellung von Christo und Jeanne-Claude in diesem Jahr in Deutschland zu beherbergen, "gerade in diesem Jahr, ein Jahr nach dem Tod von Christo, und in dem Jahr, in dem ja die Verhüllung des Arc de Triomphe in Paris im September noch stattfinden soll."

Zu sehen ist die Ausstellung im Museum für Zeitgenössische Kunst in Ottobeuren noch bis 24. Oktober.