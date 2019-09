Ausstellung zu jüdischer Geschichte und Wein in Kitzingen

Eine Ausstellung in der ehemaligen Synagoge in Kitzingen beschäftigt sich ab dem 5. September mit dem Thema "Wein im Judentum". Die Ausstellung erklärt in zwölf Postern die Entstehungsgeschichte des koscheren Weins in Franken und wie Judentum und Wein zusammenhängen. Außerdem geht es um die jüdische Geschichte und die Traditionen der vergangenen 200 Jahre in Deutschland. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Sie hat täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet und ist bis zum 26. September zu sehen.

Wie kommt koscherer Wein nach Franken?

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es in Kitzingen ausschließlich christliche Weinhändler. Der Bayerische Landtag ermöglichte mit der Aufhebung des sogenannten Matrikelparagraphen 1861, dass Juden sich in Städten ansiedeln. Zehn Jahre später erhalten die Juden durch das Reichsgesetz die rechtliche und politische Gleichstellung. Sie wurden gezielt vom damaligen Bürgermeister Andreas Schmiedel gebeten, sich in Kitzingen anzusiedeln. Er hatte die Hoffnung, dass sie die wirtschaftliche Lage der Stadt verbessern würden, erklärte Margret Löther, die erste Vorsitzende des Fördervereins ehemalige Synagoge Kitzingen.

Jüdische Weinhändler gut für Wirtschaft

Im Jahr 1906 zählte Kitzingen 52 jüdische und 50 christliche Weinhändler. Koschere Weine erleben in den kommenden 30 Jahren noch größere Beliebtheit. Die jüdischen Weinhändler trugen zur wirtschaftlichen Entwicklung bei und verhalfen Kitzingen dazu, Weinhandelszentrum zu werden. Die wirtschaftliche Entwicklung durch die jüdischen Weinhändler ist mit ihren innovativen Werbestrategien, Strebsamkeit, Disziplin und dem Aufspüren neuer Märkte zu erklären.

Der Bocksbeutel und der koschere Wein

Einer der bekanntesten Namen im jüdischen Weinhandel Anfang des 20. Jahrhunderts ist Max Fromm. Mit 90 Mitarbeitern war der Weingroßhandel die führende Spitze im Kitzinger Weinhandel. Außerdem war Fromm einer der Hauptinitiatoren des Bocksbeutelvertriebs fränkischer Weingutbesitzer. Sie hatten den Bocksbeutel zum Markenzeichen des Frankenweins gemacht, so Margret Löther.

💡 Was ist koscherer Wein?

Für die Herstellung von koscherem Wein ist es wichtig, die jüdischen Traditionen zu berücksichtigen. Ein Rabbiner begleitet den gesamten Prozess – von der Traube bis zum Verschließen der Weinflasche. Sonst ist der Wein nicht koscher. Die Weintrauben stammen aus einer strengen Monokultur. Nutzpflanzen oder Mischkulturen sind nicht erlaubt. Zwei Monate vor der Ernte darf kein organischer Dünger eingesetzt werden.

Nach der Lese wird auf den natürlichen Prozess der Traube gesetzt. Enzyme, Gelatine und Ähnliches sind tabu bei der Fermentierung und Vinifizierung. Vor dem Befüllen müssen die Weinflaschen und -fässer fünf mal gereinigt werden. Bevor der Wein in Fässern verschwindet, wird er kurzfristig auf 96 Grad Celsius erhitzt. So bleibt der Wein auch koscher, wenn er von Nichtjuden ausgeschenkt wird und behält seine Aromen und den Geschmack.

Wein als fester Bestandteil jüdischer Feste

Wein ist ein Bestandteil in der jüdischen Religion, in der jüdischen Kultur und im Alltag der Juden. Beim sogenannten Neujahrsfest der Bäume, dem "Tu BiSchevat" verbringen Freunde und Familie einen gemeinsamen Abend. Dabei trinken sie vier Gläser Wein, um die kalte Jahreszeit zu verabschieden: erst Weißwein, dann Rosé, heller Rotwein und am späten Abend dunkler Rotwein.

Heute wenig koscherer Wein in Franken

Heute wird in Kitzingen wenig koscherer Wein hergestellt. Das Weingut von Hans Wirsching in Iphofen (Lkr. Kitzingen) ist eines der wenigen, das koscheren Wein anbietet. Ein Rabbiner aus Luxemburg unterstützt den Winzer bei der Herstellung. Abnehmer zu finden, empfand Andrea Wirsching als eine Herausforderung. Ihre Kunden seien vor allem Amerikaner, sagte sie.