Ausstellung zu Etel Adnan: Lyrikerin, Intellektuelle, Malerin

Etel Adnan war eine wahrhaft internationale Intellektuelle und Künstlerin. Ihre Mutter eine Griechin. Ihr Vater ein Syrer, der in seiner Jugend Kemal Atatürk kennengelernt hatte. Geboren und aufgewachsen ist Adnan im Libanon. Als Studentin und Universitätsdozentin war sie in Paris und in Kalifornien. Inzwischen ist sie eine Ikone der Frauenbewegung. Ihre Malerei erlebte ihren internationalen Durchbruch bei der Documenta vor zehn Jahren.

"Das Leben ist so spannend. Das ist wie ein Krimi, wie ein Roman. Denn wirklich Kriege, Exil, sich wirklich ständig verändernde geopolitische Bedingungen – das bildet den Rahmen für Etel Adnans bewegtes Leben und auch für ihr engagiertes Werk", sagt Melanie Vietmeier vom Lenbachhaus München, die Ko-Kuratorin dieser fulminanten Ausstellung.

Adnan begann Ende der 1950er Jahre zu malen

Eine Schau, die es schafft, das bildnerische Schaffen von Adnan nicht unter all den Lebensereignissen – Zweiter Weltkrieg, Algerienkrieg, libanesischer Bürgerkrieg – zu vergessen. Adnan wurde zunächst eine weltbekannte Lyrikerin, eine Intellektuelle, aber erst mit über 30 zur Malerin und Zeichnerin. Aus einem hochpolitischen Grund.

"Etel Adnan begann am Ende der 50er Jahre zu malen. Und das war ein ganz entscheidender Moment. Es fiel nämlich zusammen auch mit dem Unabhängigkeitskrieg Algeriens. Und es war der Moment, an dem sie sagte, sie möchte nicht mehr in der Sprache der Kolonialmacht Frankreich schreiben und arbeiten, als Schriftstellerin, als Lyrikerin, als Poetin. Und so war für sie die Bildende Kunst auch ein Ausweg aus dieser Sprachlosigkeit, sich in eine universelle Sprache zu begeben, die ohne Text, ohne Schrift funktionierte", sagt Ko-Kuratorin Vietmeier.