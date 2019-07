Völlig losgelöst: Über die Kunst die Schwerelosigkeit entdecken

Die Mondlandung 1969 hat auch der Kunst Neuland erschlossen. Künstler experimentieren mit dem Raum und setzen dabei ganz auf das Erlebnis von Energie. Das silbern schillernde Design von Raumfahrzeugen und Raumanzügen wurde zum Markenzeichen einer Zeit, die erfüllt war von Utopien, Aufbruch, Mut und Zukunftsgewissheit.

"Silver Clouds" nannte Andy Warhol seine mit Helium gefüllten, silber-glänzenden Luftkissen aus Polyurethanfolie, die unter der Decke hängen, frei im Raum herum schweben und mit der Zeit langsam sinken.

Schwankende Schritte, alles schwebt...

Alles ist in Bewegung in der Ausstellung "Zero Gravity" in der Münchner ERES-Stiftung. Der Multimedia-Künstler Peter Kogler hat alle Räume mit einer Silberfolie ausgekleidet, über die sich ein schwarzes Netz spannt. An manchen Stellen fällt es in sich zusammen, an anderen dehnt es sich aus. Dabei entstanden ist ein virtueller Raum voller Wölbungen und Abgründe, der den Gleichgewichtssinn und die Orientierung ein bisschen so herausfordert wie der Mond mit seiner nur sehr geringen Schwerkraft. Der Schritt wird schwankend.

An einer Wand hat Peter Kogler in das Raumnetz zudem den High-Tech-Raumanzug von Neil Armstrong künstlerisch verfremdet eingefügt: eiskalt, silber-blau glänzend wie ein kleines Raumschiff. Ein Bild für die Entgrenzung des Körpers ins All, das auch die religiös aufgeladene Technikverehrung der späten 60er Jahre einfängt.