Ausstellung zeigt Karikaturen zu Rechtsextremismus

In den Bildungs- und Tagungshäusern der Basilika Vierzehnheiligen in Bad Staffelstein ist die Ausstellung "Oh, eine Dummel!" eröffnet worden. Anhand von 60 aktuellen Karikaturen von Künstlerinnen und Künstlern sowie satirischen Fernseh- und Filmbeiträgen können sich Ausstellungsbesucher mit dem Thema Rechtsextremismus und Menschenfeindlichkeit in Karikatur und Satire auseinandersetzen.

Ausstellung richtet sich vor allem an Schulklassen

In Bad Staffelstein ist die Ausstellung im Rahmen der Aktion "Willensstark!" des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ) zu sehen. Aufgrund der Corona-Regelungen wird um eine telefonische Anmeldung unter 09571/9260 gebeten.

Das Angebot richtet sich vordergründig an Schulklassen ab der neunten Jahrgangsstufe. Auch Erwachsene und Einzelpersonen können teilnehmen. Die Ausstellung ist bis zum 5. Oktober zu sehen.