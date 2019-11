Imposante Ausstellung über Wilhelm und Alexander von Humboldt

Von Alexander sind die Kartons zu sehen, in denen er seine Briefe ablegte. 50.000 soll er selbst geschrieben haben, erst mit dem Gänsekiel, dann mit der Stahlfeder. In forscher, leicht ansteigender Schrift. Dazu passt der unternehmungslustige Gesichtsausdruck, den der französische Maler Frédéric-Christophe d’Houdetot in einem winzigen bisher unbekannten Porträt festhielt. "Plötzlich hatten wir es mit einer reinen Präsenz zu tun. Mit jemandem, der fast in 3D vor einem stand, durch seine Lebendigkeit, durch seine Augen, er schaut einen an, in die Augen und er hat eine Jugend oder eine Zeitlosigkeit. Das war elektrisierend, plötzlich einen vor Augen zu haben, von dem wir das Gesicht eigentlich nicht kannten bis dahin", erzählt Bénédicte Savoy.

Reservierter wirkt Wilhelm von Humboldt, dessen Karriere als preußischer Bildungspolitiker und Diplomat sich schwierig in Objekten darstellen lässt. Den Stuhl mit dem gestickten Familienwappen im Bezug, auf dem er als preußischer Gesandter beim Wiener Kongress saß, fanden die Kuratoren in Nordirland. Die Ausstellung vermittelt ein Gefühl für die raschen Verschiebungen in Europa und der Welt. Alexander von Humboldts sorgfältig getrocknete Pflanzen, seine manchmal ungelenken Zeichnungen von Tieren eröffnen eine poetische Dimension. Aber auf seiner fünfjährigen Reise durch Amerika nahm er auch Gesteinsproben und protokollierte exakt die Spur des Goldes und des Silbers.