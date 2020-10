Ausstellung "Welt im Umbruch": Die 20er Jahre damals – und heute

Bilder und Fotos spiegeln in der Folge einen gewissen "Maschinenkult", aber auch einen Rückzug in die Innerlichkeit auf vielen Stillleben. Die Antworten heißen Neue Sachlichkeit in der bildenden Kunst. Und Neues Sehen in der Fotografie. Die löste sich auf der einen Seite vom Expressionismus, auf der anderen Seite vom Piktorialismus, der malerischen Unschärfe der Zeit um 1900 bis zum Ersten Weltkrieg.

Zu neun Kapiteln sortiert hängen jetzt Malerei und Fotografie im Münchner Stadtmuseum einträchtig nebeneinander. Da ordnet der Fotograf Albert Renger-Patzsch auf einem Tablett Gläser zusammen, originell diagonal gestellt, während Hannah Höch in einem künstlerischen Bravourstück Trinkgefäße von oben malt – jede Spiegelung, jede Brechung des Lichts wird wiedergegeben.

Ende der Schönmalerei

August Sander fotografiert seinen Malerfreund Anton Räderscheidt 1926 auf der Straße. Räderscheidt macht aus dem Foto wiederum ein Selbstporträt in Öl. Aenne Biermann hält mit der Kamera einen verschränkten Frauenakt fest. Christian Schad malt einen Halbakt. Die Frau räkelt sich provozierend und selbstbewusst in den Kissen. "Man kann manchmal jedes einzelne Härchen auf dem Körper oder auf der Haut erkennen", sagt Ulrich Pohlmann. "Und in der Fotografie ist es ganz ähnlich: Das ist eine Darstellungsform, die alles, was abgebildet wurde, auch so realistisch wiedergibt, nichts beschönigt, nichts unterdrückt."