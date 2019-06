Ausstellung "Von Ferne": So seltsam war die DDR

Noch einmal bröckelt der Putz. Ein Hinterhof im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg, kaputte Hauswände, der Boden zerfurcht. Im Vordergrund ein junger Mann, nackt, androgyn wirkend, in der Hand eine Zigarette, der Blick melancholisch, versunken. Eine Schwarz-Weiß-Fotografie von Tina Bara. Einerseits Alltag. Andererseits – im Abstand von nun über 30 Jahren – Erinnerung.

"So haben wir gelebt, in diesem Zerfall", sagt die Fotografin beim Rundgang durch die Ausstellung in der Villa Stuck. "Das kriecht natürlich auch in die Seele. Und das ruft natürlich auch Stimmungen hervor, wenn man jeden Tag in so einem Hof aufwacht. Das hat erst einmal etwas ästhetisch Reizvolles. Und wir haben das auch irgendwie geliebt und uns da drin auch eingerichtet. Aber auf die Dauer ist das keine gute Energie."

Sehnsucht nach einem anderen Leben

Tina Bara gehört zu den 18 Künstlerinnen und Künstlern, deren "Bilder zur DDR" in der Villa Stuck zu sehen sind. Bara studierte in den 80er-Jahren Geschichte in Ostberlin und fand in der Fotografie schließlich eine Gegenwelt. Die Aufnahmen, die sie zeigt, auch in einem Film, sind ihre ersten künstlerischen Arbeiten. Junge Menschen vom Prenzlauer Berg, getrieben von der Sehnsucht nach einem anderen Leben, ebenso Aufnahmen aus den höchst maroden Buna-Werken bei Halle: Sinnbilder für das ganze Land hinter der Mauer, ein spannender und auch böser Kontrast. Seit nun über 25 Jahren ist Tina Bara Professorin an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Die DDR, sagt die Künstlerin, sei mittlerweile schon ziemlich weit weg. "Ich habe mir früher nie vorstellen können, dass man einmal mal in eine Situation gerät wie unsere Eltern, dass irgendetwas 'früher' ist. Und das etwas komplett anders ist. Und dadurch, dass die Welt so viele andere Probleme heute hat und in einem so anderen Zustand ist. Wie ich immer kaum verstehen konnte, dass meine Eltern den Krieg erlebt haben, genauso fern kommt mir auch das jetzt manchmal vor."