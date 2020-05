Wie Thomas Manns politische Biografie heute inspirieren kann

Das Licht der Scheinwerfer suggeriert kalifornische Sonne. Lange Schatten fallen auf eine hohe weiße Fassade, die nach oben hin offen bleibt. Die Palmen auf der Fotowand wachsen so tatsächlich im Garten des Anwesens 1550 San Remo Drive. Hier, in Pacific Palisades in Los Angeles, hatte Thomas Mann 1941 ein Haus im Bauhausstil errichten lassen. Als abstrahierter und nicht abgeschlossener Nachbau mit Wohn- und Arbeitszimmer und Terrasse zum Garten steht es jetzt im Literaturhaus München. Ein großes Symbol für ein großes Thema und eine große literarische Autorität. Und für deren Verhältnis zueinander, erklärt Heike Mertens vom Thomas Mann House in LA: "Ich glaube man kann das Haus in seiner Architektur durchaus als ein transluzentes Bekenntnis Thomas Manns zu der offenen demokratischen Gesellschaft, die er in den USA als Zufluchtsort angetroffen hat, bewerten. Er selber war jetzt sicherlich kein Anhänger der modernen Architektur. Gleichwohl ist es ein Zeichen auch der Anpassung an die Gesellschaft vor Ort, ein Ankommen. Und ein wirkliches Bekenntnis zur Demokratischen Kultur."

Ein Haus als Symbol für ein demokratisches Bekenntnis

Es ist keine einfache Aufgabe, die sich Heike Mertens, Leiterin des Thomas Mann Hauses und Tanja Graf vom Literaturhaus München mit der Ausstellung "Democracy will win – Thomas Mann" gestellt haben: Anhand der politischen Biografie des Autors demokratische Haltung vor Augen führen und ihren Wert auch für unsere Tage spürbar werden lassen. Umso überzeugender meistern sie sie mit einer kreativen Ausstellungsgestaltung und einem schlüssigen kuratorischen Konzept, das Tanja Graf so erklärt: "Wir nehmen das Haus als Symbol und beleuchten einmal den Demokratiebegriff am Beispiel Thomas Manns. Bekanntlich hatte er ja einen etwas verschlungenen Weg, bis er zum bekennenden Demokraten wurde und das fand ich besonders interessant, weil wir uns in der Gegenwart ja auch damit beschäftigen, dass Demokratie nicht mehr so selbstverständlich ist, wie uns das jahrzehntelang erschienen ist."