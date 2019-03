Knut Cordsen: Als gelernte Tischlerin kennen Sie sich bestens mit Möbeldesign aus. Sie haben Industriedesign studiert und in Ihrer Geburtsstadt Wien einige Jahre lang Designgeschichte unterrichtet. Bitte erklären Sie uns kurz: Was ist soziales Design?

Tulga Beyerle: Soziales Design ist ein Verständnis von Gestaltungsprozessen. Da sind in der Regel Architekten oder Designerinnen involviert, die aber mit den Protagonisten der Zielgruppe der Betroffenen gemeinsam in der Regel Projekte entwickeln. Es ist sehr partizipativ aufgebaut oder man kann auch sagen: kollaborativ. Es ist oft ein Kollektiv, das hier arbeitet, also ganz im Gegensatz zu dem Autor oder dem Star-Designer mit dem berühmten Namen wird hier gemeinsam von der Gesellschaft mit der Gesellschaft für die Gesellschaft gearbeitet.

Vielleicht können wir es noch ein bisschen konkreter machen. In Ihrer „Social Design“- Ausstellung ist zum Beispiel ein sogenannter Solar-Kiosk zu sehen. Was ist das?

Das Architekturbüro Graft hat sich hier Gedanken gemacht, wie man autark nicht nur die Energieversorgung, sondern auch die Infrastruktur verbessern kann. In dem Fall haben wir sozusagen einen Prozess, wo zwar durchaus ein berühmter Name eines berühmten Büros dahintersteht, das sich aber dennoch mit den dort wohnenden Menschen beschäftigt hat. Der Kiosk ist oft ein zentraler Ort, ein Versammlungsort, an dem Informationen getauscht werden. Und wenn ich einen solchen in einer Leichtbauweise entwickele, so dass man ihn gut transportieren kann, ohne einen Lastwagen zu brauchen, mit Solarzellen versehen, kann ich unter Umständen ein kleines Zentrum entwickeln, das im Franchising-System von Menschen vor Ort betrieben wird, um dann daran weitere Aktivitäten knüpfen zu können.

Und diese Kioske stehen schon an einigen Orten dieser Welt?

Genau, die stehen in Afrika, konzentrieren sich momentan auf Ostafrika aus bestimmten Gründen. Es ist ja meistens so: Du hast eine schöne Idee, du entwickelt was Tolles, aber das Zentrale ist ja: Kommt es auch wirklich am Boden an, wird es auch wirklich eingesetzt, bewährt es sich, ist es ein System, das funktioniert? Das sind Dinge, die nicht immer von vornherein klar sind, und auch der Solar-Kiosk muss sich noch beweisen, hat aber schon mehrere Positionen bekommen und scheint sich langsam durchzusetzen.

Schauen wir auf unsere europäischen Großstädte: Hier wird immer größerer Wert darauf gelegt, qua Design eine Bewohnerfreundlichkeit zu ermöglichen. Wie kann das Design da helfen, Städte bewohnerfreundlicher zu machen?

Ganz grundsätzlich kann es das auf verschiedensten Ebenen tun. Ich sage Ihnen ein ganz anderes Beispiel, das mit Social Design wenig zu tun hat, aber sehr viel mehr mit Prozessen oder Abläufen, zum Beispiel auch in der Bürokratie. Was für ein Gefühl gebe ich zum Beispiel einem Arbeitsamt-Besucher, also einem Menschen, der Arbeit sucht, wenn er auf diese Behörde geht? Mit welchem Gefühl wird er umgeben? Wie schauen die Formulare aus? Findet er sich zurecht, geht er mit geradem Rückgrat hin oder ist er so verängstigt, dass er sich überhaupt nicht mehr traut? Ich glaube, man kann für Menschen sehr viel mit Gestaltung tun. In der Stadt selber betrifft das natürlich auch die Stadtplanung. Aber die Beispiele, die wir in der Ausstellung zeigen und die im urbanen Raum stattfinden, sind in der Regel auch immer Projekte, die ein Stück weit grassrootmäßig sind. Die haben sich von unten nach oben entwickelt, wo also Bewohnerinnen und Bewohner sagen: Wir wollen hier konkret etwas verbessern. Und die holen dann oft ein Büro dazu, etwa das Raumlabor in Berlin oder Assemble in Manchester. Also unterschiedliche Organisationen, die als Gestalter kollektiv arbeiten und den Menschen dabei helfen, ihre Umgebung zu verbessern.

Sie haben in Hamburg, wo Sie ja seit dem 1. Dezember im Amt sind als Direktorin des MKG, in der unmittelbaren Nachbarschaft Ihres Museums direkt vor Ihrer Haustür einen sozialen Brennpunkt, ein Drogenumschlagplatz. In Ihre Ausstellung „Social Design“ haben Sie auch diese Szene, die Junkie-Szene, miteinbezogen.

Ja, wir haben dort nicht nur den sozialen Brennpunkt und einen Drogenumschlagplatz. Wir haben auch eines der erfolgreichsten Modelle einer niedrigschwelligen Drogenberatung in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, das Drob Inn. Das sind auch Mitmenschen unserer Gesellschaft, die Schwächsten vielleicht, auch die, die sich im ständigen Kampf um Effizienz nicht durchsetzen, die nicht wettbewerbsfähig sind, aber ein Recht haben, zu sein. Gleichzeitig haben die Museumsbesucher genauso ein Recht, zu sein. Die Frage, die wir uns gestellt haben gemeinsam mit dem Gestalter-Netzwerk ConstructLab (auch wieder so ein Büro, das eben aus Architekten, Designern, Tischlern, Soziologinnen besteht) lautete: Wie können wir Gestaltungsräume definieren und unter Umständen mal in prototypischen experimentellen Projekten testen, was man verändern könnte. Das haben wir auch konkret bereits im Drob Inn begonnen.

Insgesamt sind 25 lokale und internationale Projekte zu sehen in Ihrer Ausstellung, die zeigt, was alles Social Design sein kann. Sind das Projekte, die alle realisiert und umgesetzt werden oder sind darunter auch solche, die quasi utopisch sind?

Es sind auch utopische Projekte dabei. Da gibt es ein sehr schönes Projekt von dem Architekten Antonio Scarponi, der sich in Italien damit beschäftigt, Land, das vorher von der Mafia quasi geraubt wurde, wieder zurückzuführen. Wie kann die lokale Bevölkerung durch einfache, auch symbolische Maßnahmen das Land wieder in Besitz nehmen? Das ist ein sehr schönes utopisches Projekt. Aber es gibt auch sehr viele Projekte, die erfolgreich etabliert sind. Es gibt auch Projekte, die vielleicht eher unter die Kategorie „gescheitert“ fallen, aber dann wiederum solchen Vorbildcharakter haben, dass sie zig andere Projekte angeregt haben. Sie regen dazu an, etwas erneut oder anders und verbessert zu versuchen. Insofern glaube ich, dass es kein Scheitern gibt. Es ist immer die Frage: Wie trägt sich die Botschaft weiter? Wer versucht es dann in einer nachhaltigen und gelebten Form umzusetzen? Und wo beweisen sie sich natürlich langfristig?