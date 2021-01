Ausstellung "Shelter": Ein Schutzraum für die Kunst

Davor steht die Arbeit "ICOMEFROMABEAUTIFULPLACE": Ein von innen beleuchteter Globus, auf den Lars Koepsel den Essay "Wir Flüchtlinge" von Hannah Arendt geschrieben hat. Verhandelt wird in ihm das politische Selbstverständnis von Menschen auf der Flucht. Die Textstruktur, die sich aus immer wieder überschriebenen Wörtern bildet, ist geradezu flauschig, luftig und scheinbar weich, die klaren Konturen des Globus – gleichsam aufgehoben. Der Sinn des Textes legt sich dabei, verdichtet als Zeichen, über alle Kontinente und Meere. Eine Art Mindmapping, meint der Künstler: "Ich weiß, dieser Text steht auf dem Globus und der Titel ist auch noch: I come from a beautiful place. Was ja eigentlich auch sagt, was jeder Flüchtling empfindet: Wer will schon weg von seiner Heimat? Ich gehe ja eigentlich nur weg, wenn ich muss."

Für die Arbeit "Die Liste" hat Lars Koepsel mit Tusche auf Bütten den "Fragebogen" von Max Frisch abgeschrieben, der die großen Themen der menschlichen Existenz in den Blick nimmt. Mit horizontal abwechselnd helleren und dunkleren Textpassagen folgt die Abschrift auch äußerlich dem Charakter einer Liste. Daneben hängt ein mit dem "Brief über die Toleranz" von John Locke überschriebenes Puzzle. "Es ist sehr viel Privates eingeflossen, natürlich auch sehr viel Politisches, weil das viele Texte sind, mit denen ich mich auseinandersetze, und das alles so unglaublich gut in diese Zeit passt," so Koepsel.

Die großen Themen der menschlichen Existenz

Neben Bildern und Globussen, von denen ein humanistischer Appell ausgeht, finden Besucher im Regal im Büro des Apartments philosophische Schriften, Kataloge und Essaybände. Manches liegt schon aufgeschlagen, man muss nur seine Zurückhaltung und das Gefühl, ein Eindringling zu sein, überwinden.

"Shelter" ist als offenes Buch konzipiert und eine Übung in wechselseitigem Vertrauen und Wertschätzung, in Großzügigkeit, Schauen, Sehen und Entdecken. Eine Kunstschau voller guiding spirits, voller guter Geister. Da ist es nur folgerichtig, dass der Schriftzug "Shelter" in der Dunkelheit durch die großen Fenster auch nach außen strahlt.