Darum ist Kuhdung für die Künstlerin Sheela Gowda politisch

Die Ausstellung "It..Matters" im Münchener Lenbachhaus zeigt Installationen, bei denen Stangen, Teerfässer, Seile, Gewürzmahlsteine, Kuhdung oder flache Schalen auf dem Boden lagern oder in den Raum wuchern. Arte povera, indisch, mit einer stillen Sprengkraft, die in den ideologischen Attacken der Arbeiten steckt. "Untitled – Cow Dung" ist eine von Sheela Gowdas ersten Installationen zu Beginn der 90er Jahre, mit denen sie die figürliche Ölmalerei hinter sich lässt. Hunderte handtellergroße Kuhdung-Fladen, ein paar Kugeln und Brickets.

Kuhdung ist politisch

Dann hatte sie angefangen, mehr über ihre Arbeit nachzudenken, erzählt Sheela Gowda. "Ich wollte wissen, was ich in welchem Kontext ausdrücke und was meine Antwort ist auf eine immer mehr rechtsgerichtete Politik. Ich fand dann eine Lösung in Kuhdung." Der finde in Indien vor allem in den Dörfern Verwendung und werde meist von Frauen verarbeitet. "Ich mag all diese Bezüge und Verweise, aber ich arbeite mit Kuhdung tatsächlich politisch." Denn: Rund um die Kuh gebe es heute viel Gewalt, man nutze sie zur Stimmungsmache. "Das ist natürlich besondere Ironie, dass ein Symbol der Friedfertigkeit zur Ursache von Gewalt wird.", betont Sheela Gowda. Kuhdung als Verweis auf Hindu-Nationalismus und eine spalterische Politik, die den inneren Zusammenhalt Indiens massiv bedrohen. Bei allem metaphorischem Gehalt bewahren Sheela Gowdas alltägliche und einfache Materialien aber immer ihren Rückbezug zur Realität, der sie entnommen wurden.