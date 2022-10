"Shapes of Shelter": Der Bunker in seiner Doppeldeutigkeit

Was ist Zuflucht? Wo finden wir Geborgenheit? Wo Schutz vor drohender Gefahr? Dieser Frage haben sich zwei junge Kuratorinnen für die Münchner Galerie Platform gewidmet. Tatjana Schäfer und Lisa Stoiber. Die Ausstellung versammelt künstlerische Perspektiven auf das Thema Schutz und Schutzsuche.

Diese Zufluchtsorte würden sowohl in einer physischen als auch in der immateriellen Welt gesucht, wie beispielsweise in einer symbiotischen Beziehung mit der Natur. Aber auch in der Auseinandersetzung mit Spiritualität oder mythologischen Erzählungen und in psychologischen Analysen oder der Bildung von sozialen Gemeinschaften, sagt Lisa Stoiber.

Die Infrastruktur des verlorenen Friedens

Im Ausstellungsraum hängt eine Decke im Raum. Beige und rot. Großes Blumenmuster. Altbacken, aber weich und wärmend. Es ist eine Decke, wie sie der Künstler Pavlo Grazhdanskij aus seiner Kindheit im ukrainischen Charkiw kennt. Sie bildet gleichsam den Rahmen für seine Videoinstallation "Shelters". Hier spürt er mit der Kamera in den Straßen seiner Heimatstadt die Eingänge zu Bunkeranlagen auf. In den 70er Jahren von der Sowjet-Regierung zum Schutz gegen einen amerikanischen Atom-Angriff gebaut, blieben diese Bunker auch in Friedenszeiten immer präsent.

Bunker zum Gemüseaufbewahren und als Schutzraum

"Wie viele Dinge im post-sowjetischen Raum haben die Bunker eine Doppeldeutigkeit. Einerseits werden sie im alltäglichen Leben genutzt: Es wird dort zum Beispiel Gemüse und Eingekochtes für den Winter gelagert. Aber gleichzeitig haben wir immer das Bewusstsein. Wenn etwas schief läuft haben wir einen Zufluchtsort", sagt Grazhdanskij.

Im aktuellen Kontext ist die Installation von 2018 ein brisantes Werk: Wenn heute die Sirene vor russischen Fliegern warnt, fliehen die Menschen nicht in die alten Sowjet-Bunker. Zum Schutz vor dem Krieg von heute wird die Infrastruktur des verlorenen Friedens genutzt: U-Bahn-Stationen. Die Straßen, die Pavlo Grazhdanskij vor vier Jahren abgefilmt hat, sie sind heute zerbombt. Er lebt schon seit Jahren in New York. In seine Heimat zurück kann er nicht.

Junge Erwachsene, die ausbrechen wollen

An der Wand gegenüber hängen Bilder des Moskauer Fotografen Bogdan Shirokov: Hermits. Eremiten. Eine andere Form der Flucht: Ein junger Mann, Kurzhaarschnitt, liegt fast nackt am Boden eines Waldes. Gekrümmt, das Gesicht zur Erde, in einer Haltung, als wollte er sich eingraben.

Shirokovs Bilder zeigen junge Erwachsene, die ausbrechen wollen aus den starren Rollenbildern der russischen Gesellschaft. In der Natur können sie sie selbst sein, sagt die Kuratorin Tatjana Schäfer. "Wir alle haben in der Pandemie diese Suche nach Zuflucht in der Natur empfunden. Ganz viele sind ja im Wald spazieren gegangen, haben wieder Gartenarbeit für sich entdeckt." Nur dass es bei Bogdan Shirokov noch mal eine ganz andere politische Dimension einnehme.

2021 lebte er noch im urbanen Raum Moskaus, und da sei "die Natur so eine Art paradiesisches Auffangbecken" gewesen, wohin er entfliehen konnte, sagt Schaefer. "Und die anderen Personen, die er in der Arbeit in den Fokus nimmt, die aus der queeren Szene kommen, haben das gleiche Empfinden in Bezug auf die Natur." Keine Utopien. Aber Sehnsuchtsorte. "Shapes Of Shelter" zeigt, wie vielfältig die Ästhetik der Schutzsuche ist.