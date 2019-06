Warum São Paulo jeden Abend die Stadtautobahn für Autos sperrt

Der Besucher bleibt, noch bevor er die Ausstellung betritt, vor einer Infografik stehen. Kurator Daniel Talesnik macht deutlich, wie unterschiedlich zwei Städte sind: In São Paulo leben 12 Millionen Menschen, in München nur 1,4 Millionen, also ein Neuntel. Trotzdem sind die Grünflächen in München sieben Mal so groß wie dort – und das Radwege-Netz ist dreimal so lang.

Gebäude, die Leben durch- und zulassen

In der brasilianischen Megacity war in den letzten Jahrzehnten also der Druck viel stärker, den Mangel an öffentlichem Raum und freien Plätzen durch pfiffige architektonische sowie städtebauliche Lösungen auszugleichen. Entstanden sind so seit den 60er-Jahren Gebäude, die man als durchlässig zum Leben auf der Straße bezeichnen kann, die mit dem Blick auf soziale Nachhaltigkeit entworfen wurden.

Die Ausstellung beginnt mit fünf großen multiprogrammatischen, frei zugänglichen Gebäuden, die alles für alle bieten – und zwar vertikal gestaffelt, weil São Paulo eine verdichtete Stadt ist und man kaum in die Breite bauen kann, sondern in die Höhe gehen muss. Beim "SESC 24 de Maio"- Gebäude etwa beginnt das im Keller mit einem Theater, auf Straßenniveau gibt es eine offene Fläche – und darüber setzt sich das Gebäude auf Stelzen fort, es folgen aufsteigend Restaurants, Aufenthaltsräume, eine Bücherei, eine Etage für Ausstellungen, eine Zahnklinik, ein Stockwerk für den Sport, ein ganzes Geschoss zum Tanzen und auf dem Dach sitzen schließlich übereinander noch zwei Badebereiche mit Swimmingpools.