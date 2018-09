Ausstellung "Newsflash": Die tödliche Nähe der "Handyreporter"

Matthias Dachwald ist der Kurator der Ausstellung "Newsflash" im Nürnberger KunstKulturQuartier. Künstler beschäftigen sich dort mit der rasant beschleunigten Medienwelt: "Über die sozialen Medien verbreiten sich Nachrichten in Windeseile. Aktueller geht es nicht, aber was sagt uns diese 'Echtzeit'-Übermittlung? Wie reagiert die Kunst auf die Herausforderungen der Social Media News? Ist mit dem Paradigmenwechsel lediglich ein Wechsel der Medien erfolgt oder lassen die Veränderungen und die damit verbundene Digitalisierung der Gesellschaft auch Rückschlüsse auf einen generellen Wandel der Informationsaufnahme zu?" Für die kulturWelt auf Bayern 2 sprach Moderatorin Barbara Knopf mit Dachwald.

Barbara Knopf: „The medium is the message“ lautete das Dogma des kanadischen Kommunikationsforschers Marshall McLuhan - "das Medium ist die Botschaft". Was aber, wenn das Medium wechselt, wenn Social Media wie Facebook, Twitter und Instagram zu Medien der digitalen Stunde geworden sind? Welche Botschaften haben diese neuen Medientechnologien? Herr Dachwald, wir haben uns ja vielleicht schon daran gewöhnt, an diese großen Veränderungen, an die Bilderfluten, die Twitterbotschaften, neuerdings die Fake News, aber mir scheint, Sie wollen die Frage stellen: Wissen wir eigentlich, was mit uns passiert? Da haben Sie künstlerische Positionen zu Rate gezogen, oder?

Matthias Dachwald: Ganz genau! Uns interessiert sehr stark, was eigentlich rüberkommt bei den Botschaften. Beziehungsweise was hinter den Botschaften liegt und da ist natürlich Marshall McLuhan eine ganz wichtige Referenz für uns. Die Massenmedien sind schon lange präsent in unserer Gesellschaft. Wir leben mit ihnen, und sie haben eine Kontinuität, die uns einfach begleitet, sodass wir selten da raustreten können, darüber nachdenken können, reflektieren, was passiert. Ich wurde stutzig, als ich einen Ausstellungskatalog gelesen habe, in Vorbereitung zu der Ausstellung, von Julian Rosefeldt und Piero Steinle, von 1998. Da haben die beiden Medienanalytiker in diesem Katalog Fragen aufgeworfen, von denen ich keine einzige bis heute beantwortet gefunden habe. In der Ausstellung haben Rosefeldt und Steinle Nachrichtensendungen aneinander geschnitten in unterschiedlichen Werk-Gruppierungen und haben die immer gleichen Sequenzen mit unterschiedlichen Sprechern und Sprecherinnen aus den unterschiedlichen Fernsehnachrichten-Magazinen hintereinander gestellt, und so kann man immer diese gleiche, ähnliche Studio-Situation sehen und erst in diesem Zusammenschnitt wird uns bewusst, was für eine Inszenierung das eigentlich ist, also dass wir im Grunde mit einer Theaterkulisse agieren.