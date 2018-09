Ausstellung "News Flash" im Kunsthaus Nürnberg

So analysiert zum Beispiel die Schweizer Künstlerin Irene Chabr in ihrer Fotoinstallation "Wandernde Gesten" die Selfie-Inszenierungen in den Sozialen Netzwerken.

Smartphones und Fotos

Die aus Donaueschingen stammende Künstlerin Dagmar Keller setzt sich in ihren Fotoarbeiten mit der Wirkung der Smartphone-Technologie auf die zeitgenössische Porträtfotografie auseinander.

Holzkameras füllen den Raum

Auch raumfüllende Skulpturen sind zu sehen. So hat der Berliner Künstler Oliver van den Berg seine Installation "Kameras" genannt und Dutzende aus Holz gestaltete Foto- und Filmkameras zur einer überdimensionalen Pressekonferenz gruppiert.

Die Ausstellung "Newsflash" ist eine Kooperation der Kunsthalle Nürnberg und dem Kunsthaus im KunstKultuQuartier und ist bis zum 18. November im Kunsthaus zu sehen.