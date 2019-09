Wie die Nazis Design nutzten, um ihre Propaganda zu verbreiten

Als Adolf Hitler am 1. August 1936 die Olympischen Spiele in Berlin eröffnet, hatte dies nur bedingt mit Sport zu tun. Ein riesiges Propaganda- und Medienereignis, übertragen mit neuester Technik in 40 Länder, eine gewaltige Inszenierung inmitten eines Waldes von Hakenkreuzfahnen. Eine Überwältigungsästhetik, in der alles Individuelle hinweggefegt werden sollte und Menschen Teil einer Masse waren.

Das Nazi-Design ist dazu ein wichtiges Mittel. "In diesem Sinne grüßen wir die Flamme, die da kommt, mit den Worten: Heilige Flamme, glüh, glüh und erlösche nie!" – so Adolf Hitler damals in seiner Eröffnungsrede. Aufmärsche, Flaggen, Fackeln – alles sollte die Besucher beeindrucken und ihnen das Gefühl geben, mitgerissen zu werden vom Gesamtdesign: ein totalitäres Design, das vom Einzelnen keinen Widerstand duldete. Die Bildsprache des totalitären Regimes.