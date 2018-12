Die Ausstellung "Menschenbilder" im Kunsthaus Kaufbeuren

Ein Mann hat sich in seiner Stube erhängt. Sein Geist sitzt neben ihm auf dem Stuhl und liest Zeitung. Eine einsame schwangere Frau steht zwischen Trümmern. Zu ihren Füßen liegt die Leiche ihres Mannes. Der Körper eines Soldaten verwest in einer üppigen Blumenwiese. Die düsteren Radierungen aus Otto Dix' Mappe "Tod und Auferstehung" zeigen für den Kaufbeurer Kunsthaus-Direktor Jan Wilms eindrucksvoll die Welt der frühen 1920er Jahre, eine Zeit zwischen zwei Weltkriegen, geprägt von Wirtschaftskrisen und gravierenden sozialen und politischen Umwälzungen: "Wir sehen hier die Verzweiflung, die die Menschen gesehen haben in diesen Jahren – Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit, auch Hungersnöte, große Not, den Zwang, sich als Frau zu prostituieren, weil der Mann im Krieg geblieben ist, nicht mehr da ist", so Wilms.

Ein Niederländer ist die Entdeckung der Ausstellung

Ernst Barlachs "Russische Bettlerinnen", Kriegskrüppel, Zwangsprostituierte, Kupplerinnen und Totengräber – schonungslos zeigen die "Menschenbilder" im Kunsthaus Kaufbeuren die brutale Welt vom Beginn bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts – mit Zeichnungen, Aquarellen und Druckgrafiken. Den berühmten Künstlern Ernst Barlach, Otto Dix und George Grosz stellt Kunsthausdirektor Jan Wilms einen in unseren Breiten eher unbekannten Künstler gegenüber: den Niederländer Samuel Jessurun de Mesquita.

1868 als Sohn portugiesischer Juden in Amsterdam geboren war Mesquita einer der bedeutendsten niederländischen Künstler des 20. Jahrhunderts. Nach seinem gewaltsamen Tod in Auschwitz 1944 geriet er aber zunehmend in Vergessenheit. Zu Unrecht, findet Wilms: "Mesquita verbindet in seinen Werken sehr eindrucksvoll die Typen, die Menschen des Amsterdamer Stadtbildes, das damals sehr, sehr vielseitig war – auch aufgrund des Kolonialhandels – mit sehr phantasievollen Darstellungen."

Knapp 200 Werke ausgestellt

Bei der Recherche zu einer Ausstellung über Farbholzschnitte stieß Jan Wilms auf die Werke Mesquitas und war sofort begeistert. Passend zum 150. Geburtstag des Niederländers stellt er das Ausnahmetalent – wie er es nennt – nun in eine Reihe mit Barlach, Dix und Grosz und rückt Mesquita sogar ins Zentrum der Ausstellung. "Es ist eine ganz besondere Bildsprache", erklärt Wilms. "Und eine sehr souveräne Vorgehensweise. Er ist einfach ein Zeichner und Druckgrafiker, der mit seiner Fantasie in einer Art und Weise umgeht und die in Bilder einschreibt – in Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen – wie ich das sonst bei keinem anderen Künstler, oder wenigen anderen Künstlern aus dieser Zeit kenne.

Knapp 200 Werke stellt das Kunsthaus Kaufbeuren aus. Neben den Bildern Mesquitas sind auch andere Schätze dabei: Zahlreiche bisher ungezeigte Werke aus dem Nachlass von George Grosz und beeindruckende Bilder von Barlach und Dix.

Die Ausstellung "Menschenbilder" im Kunsthaus Kaufbeuren ist noch bis 22. April zu sehen.

