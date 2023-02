"Mehrfamilienhaus" von Alice Rekab: Das Innere wird öffentlich

Alice Rekab trägt Jeans und ein weites Oberteil, dazu eine goldene Brille, die langen Haare sind zu Hunderten dünnen Zöpfen geflochten, einige Strähnen weiß, einige schwarz. Doch warum das Äußere einer Künstler*in beschreiben? Weil Alice Rekabs großes Thema die Identität ist: Von der Hautfarbe bis zur Nationalität, von der sozialen Herkunft bis zur Frage nach dem Privaten in der Öffentlichkeit erforscht Rekab das eigene Sein.

Deshalb sind die schwarz-weißen Haare nicht nur Deko: Alice Rekab ist Schwarz und Weiß. Geboren in Dublin, die Mutter Irin, Malerin, der Vater Musiker aus Sierra Leone. Dem Andenken an die Großmutter aus Sierre Leone ist die erste Arbeit gewidmet: Vor einem historischen Kanapee liegt eine Spindel mit weißer Wolle und zwei aufgeschlagene Bücher, so als hätte dort gerade noch jemand gelesen. Auf dem Tisch gegenüber: ein Wörterbuch Gälisch-Englisch und eine aus Ton geformte Schlange. Schlangen tauchen in der Ausstellung immer wieder auf, Rekab fühlt sich dem Tier verbunden, aufgrund ihrer traumatischen Erfahrungen des Andersseins.

Das eigene Innere verlässt den Raum des Privaten

Die Geschichte der Schlange sei eine Geschichte über das Anderssein, über das Erzählt-Bekommen, dass man anders sei, dass vielleicht sogar das Innere des Körpers anders sei, so wie bei der Schlange mit ihrem kalten Blut, sagt Rekab. "Als ich ein Kind war fragten mich die Leute, ob das Blut meines Vaters rot sei wie bei allen anderen Leuten, weil mein Vater schwarz ist. Diese Art der Ausgrenzung des Körpers, weil er anders aussieht als die anderen."

Aus Franz von Stucks Künstlervilla macht Rekab nun ein "Mehrfamilienhaus". Rekab und die eigene Familie beziehen das Haus gewissermaßen, schreiben sich ihm ein. Das eigene Innere, die Herkunft, das Erlebte verlassen den Raum des Privaten und werden öffentlich. Rekab kuratiert gewissermaßen das eigene Ich, stellt es aus. Es ist ein Akt der Emanzipation: Statt von anderen erzählt zu werden, erzählt sich Rekab so selbst. Dabei versteht Rekab Identität nicht als einmal festgeschriebene, unverrückbare Erzählung, sondern fluid, als sich beständig ändernder Prozess, der auch Widersprüche einbezieht.

Auch dafür ist die Schlange ein perfektes Sinnbild, verbinden wir mit der Schlange doch höchst widersprüchliche Eigenschaften: "Diese Idee, dass sie sich häutet, um zu wachsen und ihr Aussehen sich ändert, aber auch, dass ihre Haut so wertvoll ist. Schlangen wurden getötet für ihre Haut." Es stecke viel Leid in diesem Tier, sagt Rekab. Aber es gebe auch "die Feier der Energie und Ewigkeit. Die Schlange wurde ausgewählt als Symbol für Medizin, aber auch als Symbol für den Teufel".

Ein Material zieht sich durch alle Räume: Ton

Installationen aus vorgefundenen Materialien, Collagen, eine Wandtapete, Videoarbeiten, Malerei und Tonskulpturen: die Vielfalt der Medien hat Konzept, sie entspricht der Vielfalt der Möglichkeiten, sich zu artikulieren, das gleiche noch mal anders auszudrücken, andere Dinge zu betonen. Ein Material zieht sich durch alle Räume: Ton. Als Schlange, Mini-Krokodil oder als Elefanten-Babys, mit riesigen Ohren, aber ausgemergelt, mit dünnen Rüsseln, sitzen sie auf Spiegeln und betrachten sich traurig selbst. Ton ist für Rekab das perfekte Material für die Arbeit rund um das Thema Identität.

"Ich denke an Ton als Erde, als Schlamm, und daran, dass Ton wie ein Depot ist." Ton könne die Geschichte der Welt in sich tragen, sagt Rekab. "Die Idee der Sedimentation und der Schichtung von Pflanzen, Tieren, Menschen und der Boden und dann die Idee, das aus dem Boden herauszunehmen und daraus etwas Neues zu machen."

"Mehrfamilienhaus" ist keine Ausstellung, in der es um die Aneinanderreihung einzelner, für sich stehender Arbeiten geht. Es geht um den Fluss, um die Gesamterzählung, in die man als Besucher Raum für Raum immer tiefer eintaucht und nachspüren kann, was Identität, Herkunft, aber auch das Ausgeschlossen-sein, wirklich heißt.