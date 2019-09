Warum das Haus der Kunst Markus Lüpertz als Filmfreak zeigt

Das Kino als Impulsgeber für seine Malerei – das hätte man Markus Lüpertz, der zuletzt Aphrodite- und Mozart-Statuen schuf, gar nicht zugetraut. Doch da sind zum Beispiel die vier Bilder eines Dachziegels, immer gleich mit minimalen Abweichungen. Die Serie erscheint wie ein Versuch, tote Gegenstände in Bewegung zu versetzen, als seien es Einzelbilder eines Daumenkinos.

Und tatsächlich ist das Serielle, das Immer-Wieder-Malen des gleichen Motivs auffällig in Lüpertz' Werk. Grundlage ist seine große Begeisterung für das Kino – sagt die US-amerikanische Kuratorin Pamela Kort. Im Katalogtext führt sie manch menschenleere Landschaft auf John Fords Western zurück, auffällige Schatten auf Alain Resnais' "Letztes Jahr in Marienbad". Und in Lüpertz' Manier, "Gegenstände in die Monumentalität zu drängen", sieht sie eine Parallele zum filmischen Mittel der Nahaufnahme.

Stahlhelmbilder und "Siegfriedlinie"

"Das ist eine Annahme", sagt Lüpertz selbst dazu. "Die Interpretation, inwieweit hat das Kino meine Arbeit beeinflusst, inwieweit nicht, das ist auch nur EIN Weg, ich würde das immer ironischer sehen. Dass es das Unerklärbare versucht zu erklären. Und das ist durchaus schlüssig." Frau Kort als Kuratorin habe das großartig erkannt und einen eigenen Lüpertz erfunden. Einen, der ins Kino gehe, dann nach Hause laufe und dort das Kino zeichne. "Aber ob das stimmt?“

Schelmisch klingt das, verschmitzt, aber natürlich ist es wahr. Es gibt nicht nur den einen Lüpertz: Da sind die Stahlhelmbilder, die an diesem Ort, dem ehemaligen "Haus der deutschen Kunst", natürlich eine ganz eigene Wirkung entfalten. Genau wie der monumentale "Westwall", eine abstrakte Darstellung von Hitlers sogenannter "Siegfriedlinie" an der Westgrenze des Deutschen Reichs. Daneben gibt es aber auch den von der Pop-Kultur geprägten Lüpertz. Da sind etwa die frühen Bilder mit dem Titel "Donald Duck", der mal als hässliches Monster, mal als schutzbedürftiger Tollpatsch erscheint. Nur an eines wollen diese Bilder wirklich nie erinnern: an Donald Duck.

"Ich kann ein Bild auch 'Futzlibutzli' nennen"

"Sie müssen Titel nicht ernst nehmen bei mir", sagt Lüpertz. "Titel sind Eigennamen, ich kann auch ein Bild 'Futzlibutzli' nennen. Sie sehen was darauf, der Betrachter muss seine Phantasie mobilisieren. Die einen sagen, es sind Eulen. Wunderbar, warum nicht, Eulen? Finde ich auch nicht schlecht." Das Bild, so Lüpertz, entstehe im Auge des Betrachters. "Sie müssen ihm die Möglichkeiten geben, dass er seine Fantasie laufen lassen kann. Ein Bild ist kein Dogma. Ein Bild ist eine Verführung. Ein Bild ist eine Frage."

Und da ist die "Dithyrambe": Ein Ding, das zwischen Himmel und Erde schwebt, ein unsinniger Gegenstand, assoziationsfrei und daher völlig abstrakt, in seiner bildhauerischen Präsenz aber auch ziemlich konkret. Dithyrambisch, das Wort hat Lüpertz bei Schiller und Nietzsche gefunden. "Trunken, begeistert" heißt es. Ein Wort, das einen Zustand beschreibt und vielleicht auch das Verhältnis des Malers zur Kunst? Lüpertz jedenfalls macht aus diesem Wort einen Gegenstand, den er malt, und der ihm im Moment des Malens vermutlich einen dithyrambischen Moment beschert hat.

Sätze, die das große Ganze betreffen

"Man muss Bilder nicht verstehen, man muss Bilder glauben", sagt Lüpertz. "Ich versteh's ja selber nicht, das ist nicht der Punkt. Ich glaube an mich und das versuche ich zu vermitteln. Der Betrachter muss die Kunst entdecken, der Künstler macht sie nur. Ich liefere keine Erklärungen."

Seine eigene Kunst erklärt er nicht, wohl aber spricht er gern über Kunst generell, oder besser gesagt: über Malerei und Bildhauerei, alles andere interessiert ihn nicht. Über das Bildermalen und die Bildhauerei aber sagt er mit fast schon beiläufiger Selbstverständlichkeit Sätze, die das große Ganze betreffen. Überhaupt: das große Ganze. Überall tauchen sie auf, die Rückgriffe auf die Kunstgeschichte: Hier ein Gesicht wie von Picasso, da die Nike von Samothrake, dort Rodins Denkerpose. Aber was heißt da eigentlich: Rückgriffe?

"Die Malerei kennt keine Zeit, sie kennt nur Gegenwart", sagt Lüpertz. "Damals war genau wie heute. Damals IST heute! Und heute war genau wie gestern. Und gestern war meinetwegen morgen! Die Malerei ist über der Zeit. Die ganzen Maler, die alle tot sind, Goya, die Renaissancemaler, der Bildhauer Michelangelo…, die sind ja da mit ihrem Werk, die sind ja nicht tot! Wir leben in diesen Dingen, das ist ja das großartige an der Malerei und auch an der Skulptur, dass sie also unsterblich ist. Und das ist das große Geheimnis, warum Kunst sich so mit sich selbst beschäftigen kann, ohne tot zu sein."

"Markus Lüpertz. Über die Kunst zum Bild" - zu sehen bis zum 26. Januar im Münchner Haus der Kunst.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!

Hörspiele, Krimis, Kinder-Angebote, Features, Dokumentationen, Gespräche und vieles mehr finden Sie in der ARD Audiothek.