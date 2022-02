Venedigs Glanz: "La Serenissima" in der Münchner Pinakothek

Venedig war und ist anders: Brücken statt Zebrastreifen, Wasser statt fester Untergrund, Spiegelungen statt Staub. Kein Wunder, dass die Lagunenstadt - die Serenissima, die Allerdurchlauchtigste - auch künstlerisch eigene Wege ging. Bereits im 15. Jahrhundert, mitten in der italienischen Hochrenaissance, wurde die Palette der Venezianer Maler glühender und die Bilder atmosphärischer als anderswo. Auch in den Papier-Arbeiten ist dieser Sonderweg spürbar. Vermeintlich sind die schwarzweiß, doch in Wahrheit bestehen die Zeichnungen und Druckgrafiken aus einer Vielzahl von Tönen und Schattierungen. Ein Gondoliere aus der Hand von Piranesi etwa, ein Studienkopf von Tintoretto oder ein heransprengender Reiter von Tizian: Gegenstände und Figuren erscheinen spontan und voll Verve aufs Papier geworfen.

Venedig liebte Zwischentöne

In Venedig ist es nicht das Volumen, das einen Körper formt, in Venedig ist es das Licht, weiß Kurator Kurt Zeitler: "In Florenz versucht man, einen Gegenstand zeichnerisch zu vermessen: In seinen Volumina zu begreifen, festzulegen und plastisch heraus zu modellieren. In Venedig dagegen wird ein Zwischenton geschaffen, der etwas Verbindendes zwischen den Dingen herstellen soll. Sie werden in der Regel mit breit zeichnendem Stift angelegt und mit schwarzer Kreide, mit weißer Kreide, um die optische Erscheinung der Dinge ans Licht zu heben."

Wenn das Wasser der Lagune glitzert

Die Striche der Kreiden bedecken das Papier nie vollständig, innerhalb der breiten Linien lassen kleine Fehlstellen immer wieder den helleren Untergrund aufblitzen. Das macht die Körper weich und verbindet sie mit ihrer Umgebung. Es ist wohl kein Zufall, dass das druckgraphische Äquivalent zu diesem Effekt in Venedig erfunden wurde: Eine Punktiertechnik, die eben nicht die harten Linien zeichnet, die man in Florenz so schätzt, sondern die die Linien auflöst im diffusen Sfumato ihrer Erscheinung.

Kurt Zeitler unterstreicht die unterstreicht die mannigfaltige Rolle, die das Licht in Venedig spielen kann: "Das fängt an bei den atmosphärischen Verhältnissen in der Lagune, wo ein Sfumato sich schon da herstellt, wenn es in Venedig neblig ist. Aber auch wenn das Wasser der Kanäle glitzert, dann ist das ein ganz anderes Erleben von Gegenständlichkeit. Wir haben hier eine Zeichnung von Piranesi, in der Kringel in einer Rückenfigur aussehen, als würde sich das Wasser dort widerspiegeln."