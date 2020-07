Ausstellung „Kontext.Staab Architekten“ im Neuen Museum Nürnberg

Ab Dienstag (07.07.2020) zeigt des Neue Museum Nürnberg mit der Sonderausstellung "Kontext.Staab Architekten" fünfzehn Projekte von Volker Staab. Der in Heidelberg geborene Architekt zählt mittlerweile zu den bekanntesten in ganz Deutschland. Vor genau zwanzig Jahren war das Neue Museum Nürnberg sein Erstlingswerk. Seither hat er unter anderem das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, das Jüdische Gemeindezentrum in Regensburg, das Richard-Wagner-Museum in Bayreuth und das Museum der Bayerischen Könige bei Schloss Neuschwanstein entworfen.

Einflüsse aus Geschichte und Gesellschaft

Anhand von sechs Aspekten wie "Spielräume" oder "Kulturelles Gedächtnis" zeigen Staab Architekten in den Fassadenräumen des Neuen Museums, wie groß die Bandbreite kontextueller Einflüsse ist, die sie für die Konzeption und Gestaltung ihrer Projekte heranziehen. Gesellschaftliche Fragen kommen ebenso zum Tragen wie geschichtliche Besonderheiten oder die Fragen nach der Zukunft des Gebäudes. Die Sonderschau "Kontext.Staab Architekten" ist bis 10. Januar 2021 im Neuen Museum Nürnberg zu sehen.