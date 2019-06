Ausstellung in Nürnberg erklärt Museumsforschung

Letzte Ausstellung unter Ulrich Großmann

"Abenteuer Forschung" ist die letzte Ausstellung, die der langjährige Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums, Ulrich Großmann, zu verantworten hat. In den vergangenen 25 Jahren hat er das Germanische Nationalmuseum zu einer renommierten Forschungseinrichtung entwickelt. Die Ausstellung über die Arbeit der "Kunst-Detektive" ist sein Vermächtnis. Großmann geht am 1. Juli in den Ruhestand.