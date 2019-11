Ausstellung in Neu-Ulm zeigt die Baumeister der Natur

Es ist gar nicht so einfach, Kindern zu erklären, was Architektur ist. Das Kindermuseum in Neu-Ulm unternimmt genau diesen Versuch. Die Ausstellung „Architektierisch. Bauten von Mensch und Tier“ zeigt, wie schöpferisch die Baumeister der Natur sind. Die Schau hat seit einigen Tagen geöffnet - und die ersten Besucher haben sich schon ein Bild gemacht.

Ausstellung zeigt Ähnlichkeit der Bauten von Mensch und Tier

Noah und Mara zum Beispiel: Sie stehen vor einer erleuchten Tafel. Noah erkennt zunächst einen Wolkenkratzer. Wenn er den Kopf schräg hält und zu Mara dreht, dann wird daraus allerdings ein Termitenhügel. Wie ähnlich sich die Bauten von Mensch und Tier sind – im Kindermuseum wird das deutlich.

Termitenhügel aus Holzbausteinen

Die beiden Kinder versuchen nun, den Termitenhügel mit Holzbausteinen und Schaumstoff nachzubauen. Ihr Turm stürzt zunächst ein, aber davon lassen sie sich nicht entmutigen. Noah und Mara versuchen es erneut.

"Architektierisch": 16 Lern-Stationen für Kinder

Währenddessen schauen sich andere Kinder an, was Spinnen und Schnecken "architektierisch" drauf haben: stahlharte Konstruktionen und mobiles Wohnen auf engstem Raum. An insgesamt 16 Stationen lernen die kleinen Besucher viel über Architektur. Außerdem entwickeln sie ein Gespür für unterschiedliche Baumaterialien und die Herausforderungen der Statik.

Das Konzept für die Ausstellung stammt aus Graz. Für das Neu-Ulmer Kindermuseum wurde es weiterentwickelt. Mehr Infos zu "Architektierisch" gibt es hier.