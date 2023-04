Ausstellung in München: Ludwig II. als Theatervisionär

Ein Plakat wie ein Monarchentraum: ein Brustbild von König Ludwig II., halb scheint der schöne, leicht gewendete Kopf wie unter einem feinen Schleier, halb wird er von einem sanften Lichtstrahl erhellt, der von Irgendwo aus den Himmeln zu kommen scheint. Die Uniform königsblau, der Hintergrund Göttergold. Die Lider sind geschlossen, so als liefen hinter ihnen jene Welten ab, die Ludwig II., König von Bayern, sich erträumte. Und die er auf der Bühne verwirklichen ließ. In Separatvorstellungen, exklusiv. Nur für ihn.

"Hier bin ich Herr, hier darf ich's sein"

"In meiner Vorstellung" nennt das Deutsche Theatermuseum in München nun seine Ausstellung über Ludwigs exklusive Theaterwelten. Dabei verbirgt sich in der Doppeldeutigkeit des Titels nicht nur die Exklusivität für das Ein-Mann-Publikum hinter dem schützenden Gazevorhang in der Einsamkeit der Königsloge, sondern auch die Tatsache, dass Ludwig II. auf den gesamten Produktionsprozess der für ihn aufgeführten Werke maßgeblich Einfluss nahm. Er wählte die Sujets. Er bestimmte die Besetzung. Und: Er ließ ganze Bühnenwelten nach seinen Vorstellungen erschaffen.

So schickte er etwa Bühnenbildner nach Frankreich, damit sie ihm Räume aus dem Versailler Märchenschloss von Ludwig XIV. detailgenau auf der Bühne nachbauten. Kaum etwas faszinierte den feingeistigen Bayernkönig, der seine Macht durchaus als gottgegeben ansah, mehr, als die absolutistische Welt der Bourbonen: Er, der es niemals verwinden konnte, dass man ihm 1871 mit dem Preußenkönig Wilhelm I. einen Kaiser vor die Nase setzte, sagt die Kuratorin der Ausstellung Susanne de Ponte: "Mir scheint, dass es für ihn wichtig war, eine Welt zu haben, in der er uneingeschränkter Herrscher ist. In der er dirigieren kann, und zwar unangefochten, und in der er sich die Welten erschafft, die ihm ideal und wünschenswert erscheinen."

Exotische und märchenhafte Welten

Es sind zunächst Stücke wie "Die Jugend Ludwig XIV." von Alexandre Dumas oder "Narziss" von Albert Emil Brachvogel, in der etwa die Pompadour eine prägende Rolle spielt, die sich der Menschenscheuling Ludwig II. in immer detailversesseneren Kulissen vorspielen lässt. Zu den höfischen gesellen sich märchenhaft exotische Welten. Und dann natürlich noch jene mittelalterliche Sagenwelt, in der der seit früher Jugend von ihm verehrte Richard Wagner seine Opern ansiedelt.

Für ihre kleine aber überaus feine Kabinettausstellung hat Susanne de Ponte nun einen Reigen von Schaumodellen, Bühnen- und Kostümentwürfen, originalen Text- und Regiebüchern sowie Fotografien zusammengetragen, die auf sehr anschauliche Weise von der außergewöhnlichen Theaterleidenschaft erzählen, mit der sich dieser bayerische König in eine Parallelwelt flüchtete, die er auch technisch immer weiter perfektionieren ließ:

"Er erschafft mit Beleuchtungseffekten Sonnenaufgänge oder Wüstenstürme oder Dschungelstimmungen mit tropfendem Wasser", erzählt de Ponte. "Wasser hat überhaupt eine ganz interessante Rolle für ihn gespielt. Basars etwa, die semidreidimensional, durch gemalte Dekorationen, ergänzt durch gebaute Dekorationen, auf der Bühne dargestellt werden, wurden mit wirklichem Wassergeplätscher unterlegt, wodurch es einen hohen Grad an Realismus bekam."

Ludwig II. als Theatervisionär

Von welchen Welten sich Ludwig dabei inspirieren ließ, davon vermittelt auch eine exklusive Führung einen Eindruck, die aus dem Deutschen Theatermuseum hinaus durch den Münchner Hofgarten zur Residenz führt. Hier kann man noch einmal auf andere Weise in die Welt des einsamen Königs eintauchen, der auf seine Art sicher auch ein Theatervisionär war: auf privaten Hintertreppen, in einigen Prachtgemächern, vor dem Modell seines auf dem Dach der Residenz gebauten und phantastisch ausstaffiertem Wintergartens oder schließlich: im angrenzenden Cuvilliéstheater.

209 Separatvorstellungen sah Ludwig II. zwischen 1872 und 1885 in München, dann drohte seiner privaten Kabinettskasse durch die Ausgaben für die immens teuren Vorstellungen und seine Märchenschlossbauten der Bankrott. Im Jahr darauf starb der entmündigte Monarch im Starnberger See und hinterließ der Welt nicht nur seine prächtigen Schlösser, sondern auch die Vision eines absoluten Theaters.