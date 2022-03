Ausstellung in Erlangen: "Grenzen, Grenzzäune, Grenzerfahrungen"

Sie ist aktuell und dokumentiert das Leid und die Zustände an den europäischen Außengrenzen: die Ausstellung "Grenzen, Grenzzäune, Grenzerfahrungen" mit Arbeiten des Fotojournalisten Wassilis Aswestopoulos. Am Abend wird die Präsentation im "Kreuz + Quer", der Haus der Kirche Erlangen, mit einer Vernissage eröffnet, bei der der Fotograf auch angekündigt ist.

Die Lage der Menschen an den Außengrenzen dokumentieren

Wassilis Aswestopoulos lebt in Aachen als freier Fotojournalist. Europa und seine Grenzen ist ihm ein wichtiges Anliegen. Wie der Veranstalter, BildungEvangelisch Erlangen, betont, machen Fotojournalisten weder Politik noch lösten sie Probleme. Vielmehr hätten sie die Motivation, an Orte zu eilen, die andere meiden oder von denen andere flüchten. "Sie liefern in der internationalen Sprache der Bilder Dokumentationen, die dazu dienen sollen, dass niemand mehr sagen kann, 'das habe ich nicht gewusst', heißt es in der Einladung. Die emotionalen Fotos, überwiegend ohne Gesichter, sollen zur Diskussion beitragen – denn, so die Veranstalter: "Jeden kann Flucht treffen."

Ausstellung im Rahmen der "Woche gegen Rassismus"

Die Ausstellung findet im Rahmen der "Internationalen Woche gegen Rassismus“ in Erlangen statt und ist bis 21. April im "Kreuz + quer", Bohlenplatz 1 in Erlangen zu sehen. Geöffnet ist sie Montag und Mittwoch 9.30 bis 14.00 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 9.30 bis 18.00 Uhr. Weitere Veranstaltungen der Reihe sind unter anderem die Buchpremiere "Tanz der Teufel" von Fiston Mwanza Mujila oder die Kunstaktion "Graffiti gegen Rassismus".