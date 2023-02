Niki de Saint Phalle-Schau: Eine Frau, die sich eingemischt hat

Erstaunlich, was diese Frau geleistet hat

Die Identität der Frau, und auch die eigene Suche als Frau und als Künstlerin in der damaligen Gesellschaft, sei das Thema was Niki de Saint Phalle von Beginn bis zum Ende beschäftigt habe, sagt die Kuratorin Katharina Dohm. "Und die Nana ist ein Höhepunkt, der wirklich das Matriarchat aufruft."

Niki de Saint Phalle, die in Barcelona von Gaudis Park Güell begeistert war, setzt zunehmend Mosaiktechnik ein, um ihre Skulpturen damit zu bekleiden. Und sie interessiert sich für Architektur und Landschaftsgestaltung. An ihren berühmten Tarotgarten in der Toskana wird in dieser Ausstellung mit kleinen Modellen und Zeichnungen erinnert, ihre Theaterinszenierungen sind durch entsprechende Plakate vertreten. Ihre Aufklärungskampagnen zu AIDS, zur Abtreibung oder dem Schusswaffenmissbrauch in den USA formulierte sie in piktografischen Briefen und Grafiken.

"Verschlingende Mütter"

Erstaunlich, was diese Frau geleistet, in was sie sich eingemischt hat, wie sie sich ihre Farbfröhlichkeit bewahren konnte. Dass die aus adeliger Familie stammende Niki de Saint Phalle mit Traumata zu kämpfen hatte – von ihrer kaltherzigen Mutter bekam sie wenig Zuwendung, ihr Vater hatte sie, wie sie Anfang der 2000er Jahre offenbarte, missbraucht – wird in dieser Ausstellung nur gelegentlich spürbar: durch brutal wirkende Frauengestalten, die sogenannten "Verschlingenden Mütter", und kopfüber hängend präsentierte Männerfiguren.