Treu als Freundin und stark im Urteilen: Hannah Arendt im DHM

Stark im Urteilen und treue Freundin

Denken, Verstehen, Schreiben. "Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert“ führt vorbei an verschiedenen Nuancen der Denkerin. "Aber das Wort Jude muss doch irgendwie im Untertitel erscheinen", schreibt Hannah Arendt 1959 verwundert an ihren Lektor beim Piper Verlag. Dieser wollte ihre Biografie zu Rahel Varnhagen etwas verdruckst "Eine Lebensgeschichte" nennen. Ihr erstes Manuskript davon hatte Hannah Arendt auf die Flucht mitgenommen und in den Vereinigten Staaten fertiggestellt.

Auf einem frühen Foto der Studentin ist die funkelnde Präsenz zu erkennen, die ihren Marburger Professor Martin Heidegger in den Bann zog. "Das Dämonische hat mich getroffen", schreibt der verheiratete Heidegger 1925 in winziger Handschrift an das Fräulein Arendt. Hannah Arendt entzieht sich und wählt Karl Jaspers als ihren Doktorvater. Nach dem Krieg hat sie beide wieder besucht, obwohl Heidegger sich 1933 zum Nationalsozialismus bekannt hatte. Die streitlustige und urteilsfreudige Denkerin war eine treue Freundin, wie die vielen Fotos beweisen, die sie mit ihrer Minox-Kamera machte. "Tatsächlich war Treue für sie ein ganz wichtiger Begriff", sagt Monika Boll. Weil die Treue zu einem Freund und die Treue der Freunde war ein Ausweis der Beständigkeit des Lebens. Und eine Bestätigung dessen, was vielleicht früher einmal war."