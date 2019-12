Warum Wandteppiche nicht schwer, muffig und verstaubt sind

Die gezeigten Arbeiten stammen sämtlich aus dem "Mobilier national", einer französischen Einrichtung, die die staatlichen Gobelin-Manufakturen unter sich vereint. Hier wird nicht etwa für den Verkauf gearbeitet, nein, der französische Staat beauftragt sich selbst. Nebenbei bildet er aus und sorgt so langfristig dafür, dass das Fachwissen zum Beispiel auch für Restaurierungen und Rekonstruktionen alter Gobelins erhalten bleibt.

Warum die Tradition in Frankreich hoch gehalten wird

Präsentiert werden die Objekte in staatlichen Institutionen, die in Frankreich vorzugsweise in historischen Palais untergebracht sind, man denke nur an den Elysée-Palast des Präsidenten. Was dort aufgehängt wird, ist natürlich wohl überlegt, erklärt die Kuratorin Carina Kaminski: "Man kann damit eine Botschaft senden. Zum Beispiel, dass in Frankreich das Handwerk hochgehalten wird. Also man muss das zeigen, weil das kostet natürlich Geld, aber man muss auch zeigen, dass es das wert ist, dass man das erhalten will und dass das einen Repräsentationscharakter hat. Und es ist ja tatsächlich so, dass die königlichen Tapisserie-Manufakturen aus dem 17. Jahrhundert auch mit dem Ansinnen gegründet wurden, dass man eben den Ruhm des Monarchen mehren möchte."

Die Fäden der Moderne. Matisse, Picasso, Miró... Und die französischen Gobelins. Bis 8. März in der Kunsthalle München.

Verpassen war gestern, der BR Kultur-Newsletter ist heute: Einmal die Woche mit Kultur-Sendungen und -Podcasts, aktuellen Debatten und großen Kulturdokumentationen. Hier geht's zur Anmeldung!