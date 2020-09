Künstler müssen Wälder pflanzen – ein ernstes Spiel mit Ökologie

Ihr müsst etwas verändern! Das fordern Jugendliche: 1992 zum Beispiel, die damals zwölfjährige Severn Cullis-Suzuki. Heute ist es das Credo von Greta Thunberg und ihren Mitstreitern. Ihre Wut richtet sich immer wieder auch gegen den Beschwichtigungsgestus der Erwachsenen: "Everything is going to be alright." "Alles wird gut." Mit diesem Satz haben nun zwei Künstler, die beide den Umgang mit der Natur zum Thema haben, eine gemeinsame Ausstellung in München betitelt, die in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst zu sehen ist. Joana Ortmann hat mit Maximilian Prüfer und Andreas Greiner über ihre Arbeiten gesprochen.

Joana Ortmann: "Everything is going to be alright." Warum wollten Sie von diesem Satz ausgehen?

Maximilian Prüfer: Ich habe den Vortrag von Severn Cullis-Suzuki schon vor vielen Jahren gesehen und war sehr beeindruckt. Für mich persönlich ist diese Wiederholung, auch über die Reden von Greta, eigentlich nur eine Bestärkung dessen, dass sich eben nichts großartig verändert hat und dass diese Beschwichtigung eigentlich bis jetzt anhält.

Andreas Greiner: Die erste Weltklimakonferenz von 1979 ist jetzt 40 Jahre her, und dieses ganze Wissen über die Zusammenhänge von Kohlenstoffdioxid und Klimawandel ist somit auch schon so alt und sicherlich im allgemeinen Bewusstsein mittlerweile längst angekommen. Aber das Handeln zieht halt nicht mit.

Sie beide nähern sich dem Thema Umgang mit der Natur aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Lassen Sie uns kurz beide Ansätze vorstellen. Andreas Greiner, Sie waren selber im Hambacher Forst, haben dort mit campiert, mit protestiert, dabei ist die Arbeit entstanden, die Sie zeigen.

Andreas Greiner: Das hat sicherlich biografische Gründe. Ich komme aus der Nähe des Hambacher Forstes, ich bin in Aachen geboren. Von daher war diese große Kohlegrube für mich schon immer so ein Faszinosum. Und die Motivation, mich da länger aufzuhalten, kam daher, dass ich dem Ganzen unmittelbar begegnen wollte, und als ich dann endlich dort war, wurde ich komplett mitgerissen von der Stimmung dort, von den Demonstrationen, von den Leuten, die in Baumhäusern wohnen, von den Polizeieinsätzen.

Sie haben dort fotografiert und Videos gedreht und dabei auch eine KI eingesetzt. Was hat die gemacht?

Andreas Greiner: Im Grunde genommen ist eine Künstliche Intelligenz ja nichts anderes als eine sehr elaborierte Art und Weise, große Datenmengen statistisch auszuwerten. Das Gleiche hat die KI mit meinen Bildern gemacht, sie statistisch ausgewertet und dann im nächsten Schritt gelernt, aus diesem Archiv und seiner Auswertung wieder neue Bilder zu generieren.

Was ist da entstanden?

Andreas Greiner: Da sind zwei Videoarbeiten und verschiedene Aufnahmen entstanden, in denen die KI die Möglichkeiten, die sie zu generieren gelernt hat, durchspielt. Und für mich selbst ist dabei die Erkenntnis herausgekommen, dass man als Künstler mit gut gemeinter ökologischer Überzeugung schon sehr genau hingucken muss, was man tut, und dann eigentlich feststellen muss, dass der Teufel im Detail liegt. In meinem Fall war es so, dass der Einsatz dieses Supercomputers, um das alles auszuwerten, sehr, sehr viel Energie verbraucht hat. Das war ein ganz großer Widerspruch zu dem, was ich eigentlich wollte.

Spüren Sie diesen Widerspruch auch, Maximilian Prüfer? Sie erforschen schon seit einigen Jahren Insekten und deren Sterben und sind jetzt für eines Ihrer letzten Projekte nach Sichuan gereist, nach China, in die Berge, um dort die künstliche Bestäubung von Obstbäumen zu beobachten.

Maximilian Prüfer: Bisher war meine Arbeit schwerpunktmäßig darauf ausgelegt, die Insekten als Repräsentanten menschlichen Verhaltens zu zeigen und zu visualisieren: Wie agieren wir eigentlich in einer Gruppe, als Kollektiv? Was bedeutet diese Lebensform Menschheit eigentlich? Und welchen Einfluss hat die? Nach welchen Systemen funktioniert die? Und in China war es genau andersherum. Da waren die Menschen in der Rolle der Insekten. Das fand ich total spannend, weil sich dadurch mein ganzes Arbeitsfeld und auch die Perspektive gedreht hat. Es war einfach erstaunlich zu sehen und auch körperlich wahrzunehmen, was es bedeutet, wenn ein ökologisches Gleichgewicht einfach nicht mehr vorhanden ist. Also, wenn es keine Insekten mehr gibt, keine Vögel, wenn da Stille ist. Und auf der anderen Seite aber sehr faszinierend, was der Mensch dann dennoch aus der Situation macht.