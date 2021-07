vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Ausstellung: Das Justizministerium und seine NS-Vergangenheit

Das Ende der Nazi-Diktatur war für Deutschland ein demokratischer Neustart. Doch in vielen Teilen der neuen Nation arbeiteten auch noch NS-Täter mit – so auch im Bundesjustizministerium. Eine Ausstellung in Nürnberg will die Geschichte aufarbeiten.