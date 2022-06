Ausstellung "50 Jahre Kunst in Rottal-Inn" in Eggenfelden

Der niederbayerische Landkreis Rottal-Inn wurde 1972 gegründet, zum Jubiläum werden drei Ausstellungen gezeigt. Den Beginn machen die 1970er-Jahre, zahlreiche Kunstschaffende wirkten damals im Landkreis und lebten zum Beispiel in kreativen Kommunen.

Über 50 Bilder von heimischen Künstlern in Eggenfelden

Aktiv waren zu der Zeit zum Beispiel einheimische Kunstschaffende wie Hans Wimmer, Josef Karl Nerud, Willi Baumeister, Fritz Hörauf und Josef Michael Neustifter. In Rottal-Inn entstanden zu der Zeit aber auch einige kreative Landkommunen mit sozio-ökologischen Idealen. Über 50 Bilder und Exponate von 15 Künstlerinnen und Künstlern gilt es noch bis zum 30. Juni in der Ausstellung "50 Jahre Kunst im Landkreis Rottal-Inn" im Gotischen Kasten in der Schlossökonomie Gern in Eggenfelden zu entdecken - und das bei freiem Eintritt.

Gebiet Rottal-Inn als Keimzelle großer Kunst

Einer der bekanntesten Künstler ist Rudolf Huber-Wilkoff, er gehört zu den Vertretern der Neuen Figürlichen Malerei. Huber-Wilkoff hat es Anfang der 1970er-Jahre nach Rottal-Inn gezogen, er hat sich damals hier einen Hof gekauft und eine Landkommune gegründet, die es heute nicht mehr gibt. Den Hof gibt es aber noch, dort befindet sich heute der "Schauraum K3". Der ist laut Ludger Drost, der Kulturbeauftragter des Landkreises ist, ein wichtiger Kristallisationspunkt moderner Kunst im Inntal.

Auf dem niederbayerischen Hof hat der Künstler Huber-Wilkoff zum Beispiel sein Werk "Bleistift" geschaffen, das in der Ausstellung gezeigt wird. Auf silbergrauem Hintergrund sieht man eine Hand, die einen Bleistift hält. Stift und Hand sind mit schwarzen Linien dargestellt. Dazu neon-pinke und neon-orange Flächen, die der Stift scheinbar auf der Leinwand geschaffen hat. "Das ist so typisch für ihn, das hat so etwas Zeichenhaftes, es deutet in eine Richtung, es sagt irgendetwas zur Kunst aus, aber es ist natürlich gleichzeitig nicht nur irgendeine Illustration. Es ist irgendwie schon fast wie eine Chiffre oder ein Symbol, was er da zusammenbaut", sagt Kurator Drost über das Werk.

Weitere überregionale Größen, die es in den Landkreis gezogen hat, sind zum Beispiel Johannes Dumanski, Hans Reiffenstuel oder Elsbeth Woody, die bis heute in Falkenberg lebt.

Bleistift-Kunst im XL Format - made in Falkenberg

Die Künstlerin Elsbeth Woody ist hier nicht so bekannt wie in Amerika, denn dort ist sie eine berühmte Keramikkünstlerin, die zahlreiche Standardwerke geschrieben hat. "Sie ist seit den 90er Jahren hier im Rottal auch zu Hause und macht unter anderem diese großformatigen Bleistift-Zeichnungen, wo man sich auch überlegt, wie kann man so ein großes Format überhaupt mit Bleistift-Zeichnungen füllen", sagt Kurator Ludger Drost über Woody.

Eine ihrer Bleistiftzeichnungen im XL Format, die 2,40 Meter breit und über einen Meter hoch ist, zeigt in der Ausstellung in Eggenfelden etwas Geschwulstartiges, Enormes und Bauchraum-Innenleben-Artiges. Dabei ist die Zeichnung trotzdem wunderschön und jeder einzelne der unzähligen Striche für sich gezeichnet.

Mitbegründer der "Op-Art" in Amerika wirkten zuvor hier

Auch Karl Reinhartz, Walter Zehringer und Ben Muthofer lebten in Rottal-Inn. Sie waren später Mitbegründer der "Op-Art", also der optischen Kunst, in Amerika.

Man muss an ihren Bildern vorbeigehen, um die Effekte zu sehen, die dabei entstehen. Die Bilder hängen nicht statisch an der Wand, immer neue Muster bilden sich beim Vorbeigehen. Walter Zehringer hat bei einem ausgestellten Werk zum Beispiel eine weiße Grundplatte genommen, auf die er ein Muster aufgetragen hat. Darüber hat er dann eine zweite transparente Plexiglasplatte erneut mit anderem Muster versehen oder auch mit Tropfen, die wie Linsen wirken. Seine Werke hat er ausschließlich von Hand gefertigt.

In der Ausstellung steht auch eine Figur von Ben Muthofer, die wie ein weißer Riesen-Skyscraper vor den anderen Werken auf einem Podest thront. Daneben hängen Werke des Malers Jürgen Reipka, er lehrte an der Akademie der Bildenden Künste in München und war viele Jahre deren Präsident. Er hatte ein Atelier in Hebertsfelden. Von ihm werden ebenfalls eher unbekannte Werke gezeigt, darunter ein ganz frühes Werk von 1968, bei dem er noch Papier aus Schablonen und Mustern geklebt hat. Anhand der anderen Werke in der Ausstellung sieht man seine Entwicklung - über geometrische Formen hin zu freien Pinselstrichen - sagt Kurator Ludger Drost.

Werke von Schellemann zeigen knallharte politische Kritik

Mit den Werken von Carlo Schellemann, der bis zu seinem Tod im Jahr 2010 auf einem Hof bei Eggenfelden lebte, ist auch knallharte politische Kritik Teil der Ausstellung. Schellemann stammte ursprünglich aus Augsburg. Er hat dort auch bei der Augsburger Puppenkiste Bühnenbilder kreiert. Der Künstler war politisch sehr aktiv und in Ostberlin gab es große Ausstellungen des Kommunisten. Im Rottal kennt man bisher eher Schellemanns Landschaftsmalereien, die, vergleichsweise zu den Bildern, die jetzt gezeigt werden, eher brav wirken. "Nachmittagstee" aus dem Jahr 1952, in Öl auf Holz, ist da etwas anders: In der gezeigten Szene finden sich zahlreiche Analogismen und politische Hinweise. Das Werk stammt aus Schellemanns surrealer Zeit.

"Eine ganz surreale Komposition, wo so zwei fast zerfließende Figuren in einer Art Ruinenlandschaft sitzen. Also irgend so ein gutbürgerliches Zimmer löst sich auf und wenn man im Hintergrund schaut, weiß man auch, warum. Weil da hinten eben eine Atombombe explodiert. Das war eine Stellungnahme damals gegen die geplante atomare Aufrüstung der Bundesrepublik", sagt der Kurator darüber.