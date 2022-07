Aussteiger bei den Zeugen Jehovas: "Wollte so nicht mehr leben"

Mit der Zeitschrift "Wachturm" in der Hand hat sie auf den Straßen und an Haustüren in Bayern missioniert. Doch eines Tages hat Esther Gebhard der christlichen Gemeinschaft mit etwa 170.000 Mitgliedern in Deutschland (weltweit 8,5 Millionen) den Rücken gekehrt. Ein schwieriger Weg, der mit viel Leid verbunden war.

"Man fühlt sich als Nestbeschmutzer"

Schon Esthers Vorfahren waren Zeugen Jehovas. Wegen ihres Glaubens wurden zwei ihrer Tanten während des NS-Regimes hingerichtet. Esther hütet den Abschiedsbrief ihrer Tante aus dem Gefängnis wie einen Schatz. Es ist ihre Familiengeschichte. "Man fühlt sich als Nestbeschmutzer, wenn man das mit Füßen tritt, wofür andere geköpft wurden", sagt sie. Trotzdem hat sie als junge Frau die Glaubensgemeinschaft verlassen.

"Diesem Druck, der da ausgeübt wurde, dem konnte ich nicht mehr standhalten. Ich konnte und wollte so nicht mehr leben." Esther Gebhard

Bilder, die Angst machen

Erinnerungen an ihre Kindheit verbindet sie mit viel Angst. Die Bilder von der Sintflut, wie sie in jeder Kinderbibel zu finden sind, lösten in ihr Todesangst aus. Wer nicht an Jehova glaube, werde mitgerissen, vernichtet. Und dieser Tag sei nicht mehr fern. Als sie vor etwa 30 Jahren ging, war sie unverheiratet und schwanger. Der Kontakt zu ihrer Familie ist seitdem abgebrochen.

Den Ausstieg empfand die Frau aus Hohenpeißenberg damals als sozialen Tod. Sie habe ihr ganzes Umfeld verloren, erzählt sie. "Bei mir war es der Vater, all die Freunde, die Menschen, die mich ausgemacht haben." Diese hätten nach ihrem Weggang die Straßenseite gewechselt, um eine Begegnung zu vermeiden.

Soziales Umfeld muss neu aufgebaut werden

Die Musik habe ihr geholfen. Esther Gebhard lernte Kontrabass und begann zu singen. Als Sängerin bei der Frauenband "Die Bayerische Sieben" und in der Party-Band "Saragossa" entdeckte sie eine neue Welt und fand sozusagen eine neue Familie. "Singen hat viel mit Seele und Psyche zu tun, das ist eine Art Therapie", sagt sie.

Trotz allem kann sie sich noch nicht komplett von der Glaubensgemeinschaft lösen. "Ich war zwar körperlich abwesend von den Zeugen Jehovas, aber die Lehren waren wie eine Bubble in meinem Kopf noch viele, viele Jahre lang", erinnert sie sich.

Loslösung dauert mehr als 20 Jahre

Mehr als zwei Jahrzehnte dauerte es, bis sie sich frei machen konnte von ihrer Angst im Kopf. Sie fand viel Unterstützung, aber verstehen konnten die Außenstehenden trotzdem nicht, was sie in ihrer Kindheit empfunden hatte. In einem Buch schreibt die 52jährige Heilpraktikerin jetzt alles auf. Das hilft ihr. Und soll auch anderen helfen.

Zudem engagiert sie sich im Verein "JZ Help". Eine Anlaufstelle für ehemalige Mitglieder der Glaubensgemeinschaft. Gerade hat sie ein bundesweites Treffen für die Vereinsmitglieder in Augsburg organisiert. Etwa 50 sind gekommen, auch aus der Schweiz und Österreich. Darunter: Udo Obermayer. Er hat mit Mitte 50 noch einmal von vorne anfangen. Ganz allein. "Ich hab vier Kinder und sieben Enkelkinder", erzählt er. Das mit den Enkeln wisse er allerdings nicht genau. Er habe keinerlei Kontakt mehr.

"JZ Help" bietet Plattform für Erfahrungsaustausch

Beim Treffen in Augsburg sind nicht nur Ehemalige, sondern auch solche, die zwar mit dem Glauben an Jehova hadern, aber Angst haben, wie sie sagen, ihr soziales Netz zu verlieren. Es sei eine "Art von psychologischem Leid", die unglaublich herausfordernd sei, sagt ein Mann, der lieber unerkannt bleiben will.

Die Zeugen Jehovas haben den Status Körperschaft öffentlichen Rechts. Über den Umgang mit Menschen, die mit der Glaubensgemeinschaft brechen wird immer wieder gestritten. Auch vor Gericht. In Augsburg beim Vereinstreffen geht es allerdings allein um das Miteinander, um den Erfahrungsaustausch.

Aussteiger beim Treffen in Augsburg

Esther Gebhard ist unglaublich erleichtert, wie sie sagt. Vor dem Treffen hat sie sich häufig die Fragen gestellt, "wird das Angebot angenommen? Kommen die Menschen oder haben sie Angst oder Bedenken?" Doch die Sorgen waren unbegründet. In Augsburg sind alle da, sogar mehr, als sich angemeldet haben. Sie lernen sich kennen, essen und trinken. Erste Fäden eines neuen sozialen Netzes werden geknüpft.

Auf Anfrage des BR verweisen die Zeugen Jehovas auf ihre Website. Da heißt es, Zeugen Jehovas, die nicht mehr aktiv sind oder nach und nach den Kontakt zur Gemeinschaft verlieren, würden nicht gemieden. Esther Gebhard hat das anders erlebt.