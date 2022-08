Außen öko, innen braun: Die Gefahr der "rechten Esoterik"

Bewegungen und Gruppen, die Weltanschauungsexperten zur "braunen Esoterik" zählen, gibt es in Deutschland einige. Bestimmte Gruppen von Corona-Leugnern zählen ebenso dazu wie Autoren von Büchern über Verschwörungstheorien wie "Nazi-Ufos" oder vermeintlich harmlose Ökobewegungen, die neben Umweltschutzideen auch rassistische und völkische Narrative verbreiten. Was alle diese Gruppen verbindet ist ihre braune Esoterik - also eine Mischung aus Esoterik und rechtem Gedankengut.

Was haben Querdenker und Esoteriker gemeinsam?

Zehntausende Menschen protestierten Ende August 2020 in Berlin gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Unter ihnen waren Mitglieder der Querdenken-Bewegung, Impfgegner, Esoteriker, aber auch Rechtsextremisten, die die schwarz-weiß-rote Reichskriegsflagge mit sich trugen.

Auf den ersten Blick haben diese Gruppen wenig gemeinsam, tatsächlich aber vereinen sie mehrere ideologische Berührungspunkte, nicht nur die Ablehnung der Corona-Schutzmaßnahmen. Das Phänomen wird auch als braune oder rechte Esoterik bezeichnet und ist schwer einzugrenzen.

Allein der Begriff "Esoterik" umfasst ein riesiges Feld, erklärt der Religionswissenschaftler Julian Strube von der Universität Wien: "Astrologie, Magie, Alchemie: Mit diesen Themenfeldern sind auch Bereiche wie Gesundheit verbunden, bestimmte Lebensformen, Sexualität, Ordnung in der Gesellschaft, Zugang zu Wissen, das nur bestimmten Leuten vorbehalten sei, das also nicht einfach frei zugänglich sei." Der Begriff "Esoterik" stammt aus dem Griechischen und bezeichnet das "Innerliche", etwa, weil der Weg zur Erlösung über innere, spirituelle Erkenntnis führt. Oder weil er ein geheimes Wissen verlangt, das nur Eingeweihten vorbehalten bleibt.

Vermeintliches Geheimwissen, vom "Mainstream" unterdrückt

Viele Esoteriker nehmen laut Strube für sich in Anspruch, über dieses Geheimwissen im Bilde zu sein. In der Gesellschaft stoßen sie deswegen oft auf Vorbehalte oder Spott und geraten dadurch leicht in eine Opferrolle. Aus dieser heraus mutmaßen manche Esoteriker, das wahre Wissen werde unterdrückt vom "Mainstream", erklärt der Religionswissenschaftler. "Hinter dem 'Mainstream' stehen Leute, die die Fäden ziehen. Dann ist man auch schnell im antisemitischen Bereich. Das ist ein Anknüpfungspunkt, den man ganz deutlich identifizieren kann."

So werden in der Szene etwa Symbole genutzt, die der Esoterik entlehnt wurden und heute klar rechtsextrem sind. Wie das Symbol der Schwarzen Sonne, das bereits aus früheren Jahrhunderten bekannt ist und das heute Neonazi-Gruppen als Erkennungszeichen nutzen. "Da denkt man, das sei irgendwie ein altes heidnisches Symbol. Menschen, die sich dann fürs Neuheidentum interessieren, können sich in die Irre geleitet sehen, dadurch dass so eine Symbolik eigentlich mit einem ganz klaren Alt- und Neonazi-Hintergrund daherkommt, aber sehr geschickt positioniert wird als etwas Esoterisches und Unpolitisches, als etwas Heidnisches, Altes."

Braune Esoterik als Gefahr für Demokratien

Esoterik ist aber nicht grundsätzlich rechtsextrem, betont Julian Strube. "Im Themenbereich Esoterik ist seit langer Zeit der Bereich Gesundheit und alternative Lebensform extrem prominent." Esoterische Vertreter aus diesem Spektrum stünden stets für einen gewissen Reformgedanken, für Bestrebungen, die Gesellschaft zu reformieren, erklärt der Religionswissenschaftler. "Das ist nicht einfach in ein Spektrum links oder rechts einzuordnen."

Trotzdem ist vor allem die braune Esoterik für demokratische Gesellschaften äußerst gefährlich, stellt Florian Rieder klar. Er arbeitet für die "Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus" in Bayern. "Kombiniert man dieses verschwörungsideologische Überwissen in der rechten Esoterik, ist es leicht anschlussfähig an antidemokratische Denkmuster und Haltungen. Und diese rechtsesoterischen Einstellungen ergänzen sich mit Geschichtsrevisionismus, Antisemitismus, bis hin zu Reichsbürgerüberzeugungen." Das ergebe eine äußerst gefährliche Mischung, so Rieder.

Gewaltbereitschaft der braunen Esoteriker steigt

Anhänger brauner Esoterik leben nicht selten in regelrechten Parallelwelten, beobachtet Rieder. Er warnt davor, diese Gefahr zu unterschätzen und rechtsesoterisches Denken als harmlose Spinnerei abzutun. "Wenn man versucht, sich in deren Logik reinzudenken, dass sie gegen das Böse kämpfen, dass sie sich bedroht fühlen in ihrer Existenz, da steckt eine hohe Gefahr drin", sagt Rieder. Dadurch steige auch die Bereitschaft zu Gewalt, so haben es Florian Rieder und seine Kollegen in den Pandemie-Jahren beobachtet. Deshalb wird die Aufklärungsarbeit über braune Esoterik durch die "Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus" etwa an Schulen und bei Verbänden immer wichtiger.