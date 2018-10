Aussagen zu Homosexualität: Jesuit darf nicht mehr Rektor sein

Die Verweigerung des "Nihil obstat" kommt für viele überraschend. Sowohl der Bischof von Limburg, Franz Bätzing, zuständig für die Hochschule Sankt Georgen, als auch der Frankfurter Stadtdekan, Johannes zu Eltz, haben sich offiziell hinter den Jesuiten gestellt. Acht Frankfurter Pfarrer haben ihre Solidarität mit Wucherpfennig in einem offenen Brief erklärt, ebenso die Studierenden der Katholischen Hochschule. Der Provinzial der Jesuiten in Deutschland, Johannes Siebner, ist empört darüber, dass ein renommierter Theologe wie der verdiente Hochschulrektor derart brüskiert wird: "Ich stehe zu Pater Wucherpfennig und seinen Äußerungen. Ich finde sie ganz im Sinne dessen, was wir in der Kirche gerade diskutieren."