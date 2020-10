"Ausnahmezustand": Comic über die USA und Donald Trump

Was ist da eigentlich passiert?

Beide Geschichten, die kleine der Familie wie die große des Landes, werden immer wieder mit feinen Andeutungen miteinander verbunden: Da sieht man Trump beim TV-Duell, dort zeigt Marks Vater beim Weihnachtsfest stolz seine Mütze mit der berühmt-berüchtigten Aufschrift "Make America Great Again". Momentaufnahmen einer Gesellschaft im Ausnahmezustand. "Ich wollte wissen, was in Amerika geschehen ist. Und ich wollte das nicht nur dokumentieren. Ich wollte das so gut wie möglich zeigen", so Sturm. Erst nach Trumps Wahl im Jahr 2016 sei in den Medien darüber nachgedacht worden: Warum haben wir das übersehen? Wie konnte das passieren? "Mein Comic-Buch geht der Frage nach, was in den verschiedenen Gemeinden – vor unseren Augen – geschehen ist. Ich zeige Straßen, Häuser und Supermärkte aus der Gegend, in der ich lebe. Ebenso die Beziehungen von Menschen und auch die Geschichten, die ich gehört habe. Das alles sollte in die Graphic Novel einfließen, so gut wie möglich."

James Sturm hat für seinen Comic eine besondere Bildsprache entwickelt. Er hat auf Karteikarten gezeichnet, jeweils zwei Bilder pro Seite, das Buch hat ein Din-A-5-Format. Die Zeichnungen mit dünnem Strich hat Sturm zudem mit unterschiedlichen Grautönen aquarelliert, das gibt der Geschichte eine melancholische Tiefe. Und: Die Figuren in der Graphic Novel sind Mischwesen. Sie haben Menschenkörper und Hundegesichter. Eine spannende und den traurigen Grundton verstärkende Verfremdung, entstanden beim Skizzieren der Geschichte, wie James Sturm erzählt.

Kein fairer Wahlkampf

Wer dem Zeichner aus Vermont zuhört in diesen Tagen, zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA, erlebt einen Künstler, der sich sorgt: "Viele Wähler möchten einen Wandel. Trump und die Republikaner treten sehr aggressiv auf. Sie erschweren die Briefwahl und schüchtern die Wähler ein. Das ist nicht wirklich ein fairer Wahlkampf. Biden kann die Wahl nur dann gewinnen, wenn er deutlich vor Trump liegt. Sonst hat er wohl verloren. Und Trump hat immer gesagt, er werde sich zur Wehr setzen, wie immer auch das Ergebnis ausfallen wird. Das kann zu einem großen Problem werden und viel Chaos mit sich bringen."

James Sturm sagt, er wolle mit seinen Büchern auf die derzeitige Situation in den USA reagieren, einer Gesellschaft begegnen, die seinem Empfinden nach immer grausamer wird. Sturm hat ein Buch über die Demokratie gezeichnet und geschrieben, im Augenblick arbeitet er unter anderem an einem Comic für junge Leserinnen und Leser, der über Möglichkeiten zur Hilfe bei psychischen Erkrankungen informieren will (also auch über Institutionen, die die Republikaner liebend gerne abschaffen wollen). James Sturm ist ein aufmerksamer Beobachter und ein engagierter Künstler. Das zeigt auch die Graphic Novel "Ausnahmezustand", eine stille und gleichzeitig intensive Vermessung der amerikanischen Gegenwart. Die Geschichte von Mark und Lisa, diesem einst glücklichen Paar, bleibt darin übrigens letztlich offen. Ob das auch für die Geschichte der amerikanischen Gesellschaft gilt, wird sich zeigen.