Ausnahmegenehmigung für Freilichtbühne Dinkelsbühl

Das Ensemble sei überrascht und sehr erfreut gewesen, als das Landratsamt Ansbach gestern Nachmittag die Ausnahmegenehmigung ausgestellt habe, so Peter Cahn, Intendant am Landestheater Dinkelsbühl. Jetzt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn bereits am Sonntag um 15.00 Uhr soll das Kinderstück "Der kleine Vampir" Premiere haben. "Wir wollen damit zeigen: Die Kultur bleibt wach und wenn es möglich ist, dann möchten wir die Kultur auch bieten", so Intendant Peter Cahn.

Besondere Hygienevorschriften für Zuschauer und Schauspieler

Der Spielbetrieb läuft unter besonderen Hygienevorschriften ab, sowohl für die Zuschauer als auch für die Schauspieler und Mitarbeiter des Theaters. So können zum Beispiel nur 80 der möglichen 330 Zuschauerplätze vergeben werden. Außerdem muss das Publikum Mundschutz tragen, der nur am Sitzplatz abgenommen werden kann. Auch die Schauspieler müssen auf und hinter der Bühne bisher ungewohnte Hygienemaßnahmen beachten - auf der Freilichtbühne in Dinkelsbühl spielen sie allerdings ohne Mundschutz.

Zwei Stücke sind nahezu fertig

Zum Vorteil gerät dem Theater jetzt die lange Praxis, jeweils zwei Stücke für das Sommertheater bereits Anfang des Jahres vorzuproben. Das Kinderstück "Der kleine Vampir" und das Abendstück "Pension Schöller" waren bereits vor den Corona-Einschränkungen fertig geprobt, die Kostüme und das Bühnenbild erstellt. Das Ensemble nimmt ab morgen die Proben auf und die Theaterleitung erarbeitet derzeit einen Sommerspielplan für die Freilichtbühne, der bis zum 17.08.20 gelten soll.