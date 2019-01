Ausmisten für ein besseres Leben

Die Wohnung ist leer. Alle Gegenstände, Möbel und Kleidungsstücke wurden in eine Lagerhalle gesperrt und jeden Tag darf man sich ein Ding zurückholen. Der Film "100 Dinge" von Florian David Fitz beruht auf einem echten Experiment, in dem radikaler Konsumverzicht Bewusstsein dafür schaffen sollte, welche Dinge man wirklich braucht. Ein Jahr lang hatte der Finne Petri Luukkainen seinen Besitz weggesperrt und den Plan verfolgt, nichts Neues zu kaufen.

Freiheit durch Ausmisten

Natürlich braucht es keine extremen Ansätze wie diese, um die eigene Wohnung ordentlich zu bekommen und Entlastung zu erfahren. Menschen, die zu viele Dinge zu Hause gehortet haben, können mit der 12-12-12-Methode der Autorin Hideko Yamashita beginnen. Dabei nimmt man sich vor, zwölf Dinge wegzuwerfen, zwölf Dinge zu spenden und weitere zwölf Dinge dem eigentlichen Besitzer zurückzugeben. Ihrer Ansicht nach führt Wegwerfen und Verzicht zu großer Freiheit.

Doch oft ist es schwer, damit anzufangen, lange gesammelte Dinge wegzuwerfen oder wegzugeben. Der Simplify-Autor Werner Tiki Küstenmacher empfiehlt, einen "Helfer" hinzuzuziehen, am besten einen Bekannten, der einem nicht zu nahe steht. Auch professionelle Aufräumer bieten ihre Dienste an. Sie wollen zum Loslassen ermuntern, und wenn die ersten Dinge weg sind, verselbstständigt sich der Prozess. Im besten Fall verwandelt sich der bisherige Sammeltrieb in einen "Wegwerf-Rausch".

Entrümpeln mit der Drei-Kisten-Methode

Wer nachhaltig entrümpeln will, sollte gleich einen Aufbewahrungsort für seine Dinge besorgen – so die Idee hinter der Drei-Kisten-Methode. Dabei werden Gegenstände in drei Kisten, Kartons oder Tüten sortiert. In die erste Kiste kommen Dinge, die weggeworfen werden. Die zweite Kiste ist für Sachen, die man nicht mehr braucht, aber die zu schade für den Müll sind – diese Dinge können weitergegeben oder gespendet werden. In die dritte Kiste schließlich kommt all das, was einem am Herzen liegt – für diese sollte ein Platz in der Wohnung oder ein passender Aufbewahrungsort gesucht werden.

Auch die Autorin Marie Kondo ("Magic Cleaning") empfiehlt, Dinge in Kategorien einzuteilen und nach diesen auszusortieren. Zuerst sollen alle Kleidungsstücke auf einen Haufen geworfen werden, dann soll der Ausmistende jedes Stück in die Hand nehmen und sich fragen: "Macht es mich glücklich?" Nach der Kleidung kommen die anderen Kategorien dran: Bücher, Küchengegenstände, und so weiter. Ziel ist es, Dinge entweder weg zu geben oder weg zu werfen, oder einen festen Ort für sie zu finden.