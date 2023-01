Auslastung bei Hofer Symphonikern fast wie zu Vor-Corona-Zeit

Kronach, Wunsiedel und Selb – die Hofer Symphoniker füllen nicht nur in ihrer Heimatstadt die Konzertsäle. Jetzt haben die Verantwortlichen nach der ersten Spielzeit ohne Corona-Beschränkungen positive Bilanz gezogen: Die Auslastung liege aktuell bei 86 Prozent, das sei nur etwas weniger als vor Corona. Das erklärten Intendantin Cora Bethke und der Kaufmännische Geschäftsführer Oliver Geipel bei der Vorstellung des Programms für die kommende Spielzeit.

Hofer Symphoniker bauen Nachwuchsprogramm aus

Ab September 2023 kommen verstärkt internationale Künstlerinnen und Künstler nach Hof. Außerdem hat Intendantin Bethke, die seit rund einem Jahr das Hofer Orchester leitet, das Angebot für Kinder und Jugendliche ausgebaut, unter anderem soll es künftig mehr Familienkonzerte geben.

Mit einem weiteren Angebot will Intendantin Bethke Jugendliche der orchestereigenen Musikschule für Konzertbesuche begeistern: Ab November 2023 gibt es begleitend zu vier Symphoniekonzerten sogenannte Masterclasses. Dabei arbeiten die Musikschülerinnen und Schüler am Tag vor dem Konzert mit Solistinnen und Solisten wie der niederländischen Cellistin Harriet Krijgh oder dem aus der früheren Sowjetunion stammenden Geiger Vadim Gluzman.

Konzerte zu Tschaikowsky, Beethoven und Mozart

Insgesamt hat Bethke für die nächste Spielzeit das Augenmerk auf Internationalität gelegt. Das betrifft die Auswahl der Solistinnen und Dirigenten und auch das Repertoire. So hat sie verstärkt Werke von Komponistinnen und Komponisten des 20. Jahrhunderts auf das Programm gesetzt – zu hören sind etwa Stücke von Anna Clyne, Kinan Azmeh, Hans Gal, Elfrida Andrée oder Lili Boulanger. "Wichtig ist mir, dass bei jedem Konzertabend etwas Neues zu entdecken und gleichzeitig auch bekanntere Werke zu hören sind", betonte die Hofer Intendantin.

So spielen die Hofer Symphoniker in den elf Symphoniekonzerten ab September zum Beispiel auch Ravels Bolero, Tschaikowskys Vierte Sinfonie, Beethovens Neunte oder Mozart und Bruckner. Zusätzlich zu den elf Symphoniekonzerten in der Hofer Freiheitshalle gastiert das Orchester unter anderem auch in Kronach und Selb und bietet Kammerkonzerte in der "Klangmanufaktur" neben dem Theater sowie Sonderkonzerte unter anderem mit Filmmusiken an.