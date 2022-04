Ausländer meiden Russisch: "Viele sind von Moskau enttäuscht"

Russischlehrer Stanislaw Chernyschow unterrichtete mal einen Schweizer, wie er dem Nachrichtenportal "News" verriet. Der Sprachschüler soll gesagt haben: "Ohne Russisch bin ich nur ein Taxifahrer, aber mit Russisch bin ich ein Limousinen-Chauffeur." Doch mittlerweile scheint die Leidenschaft für die nicht gerade einfache Sprache bei vielen Ausländern deutlich abgekühlt.

Das Institut für russische Sprache und Kultur der Staatlichen Universität Moskau konnte bei einer Online-Tagung mit Russischlehrern für Ausländer jedenfalls wenig Erfreuliches vermelden. Demnach gibt es geradezu eine massenhafte Abwanderung von Sprachschülern des Russischen in aller Welt. Weder österreichische Skilehrer, noch arabische Boutiquenbesitzer, ägyptische Hotelbetreiber und italienische Event-Manager sehen derzeit offenbar viel Bedarf, sich Grundkenntnisse anzueignen.

Senioren vermissen Reisemöglichkeiten

Aufschlussreich sind die sehr verschiedenen Gründe, die für den Abbruch des Sprachstudiums genannt werden. So hieß es über ausgesprochene Russland-Fans: "Menschen, die die Vereinigten Staaten nicht mögen, die neumodischen westlichen Trends und alle Arten von queeren Bewegungen nicht ertragen können und der westlichen Propaganda nicht vertrauen, die sahen in Putin, in Russland, ein Gegengewicht zu solchen Trends, also lernten sie die russische Sprache und interessierten sich für die russische Kultur. Inzwischen sind viele von ihnen jedoch von Moskaus Politik enttäuscht."

Senioren, die Russisch lernten, um ihr Gehirn zu fordern, hätten mit dem Hinweis aufgegeben, dass es ja leider auf absehbare Zeit nicht möglich sei, nach Russland zu fahren und dort die erworbenen Sprachkenntnisse im Alltag auszuprobieren. An Waldorfschulen sei Russisch beliebt gewesen, weil ein französischer Arzt herausgefunden habe, dass die Sprache "mehr Tonfrequenzen" mitbringe als andere und wohltuend auf die Entwicklung der Kinder wirke, doch auch das sei durch den Angriff auf die Ukraine passé.

Wenigstens Verliebte halten durch

Lediglich an den Schulen des amerikanischen Geheimdienstes CIA sei Russisch nach wie vor beliebt, etwa im kalifornischen Monterey Bay. Benjamin Rifkin, Professor für russische Sprache an der Hofstra University in New York nannte jedoch weitere Gruppen, die seine Klassen füllen: Literaturfans, die Dostojewski im Original lesen möchten, Manager, die im russischsprachigen Ausland tätig sein wollen, Studenten, deren Vorfahren aus Russland kommen und Menschen, die sich in einen russischen Partner verliebt haben: "Diese Gruppe wächst vor meinen eigenen Augen weiter, was mich sehr freut: Was könnte schließlich besser sein als die Liebe als Grund dafür, irgendeine Sprache zu lernen?"

Experte: Viel Interesse in Mexiko

Treue Sprachschüler sind angeblich weiterhin die Chinesen, die allerdings zwei Probleme hätten: Deren Eltern, die die Ausbildung bezahlten, seien nicht unbedingt Russlandfans, und Diplome, die in Russland erworben würden, seien neuerdings international nicht mehr gültig. Beides könne die Motivation der Schüler erheblich verringern.

Der Direktor des Sprachtestzentrums der Uni St. Petersburg, Dmitri Ptyuschkin, verbreitete die aus seiner Sicht frohe Kunde, dass seit Anfang diesen Jahres mehr als 1.000 Ausländer die Prüfung bestanden haben, dreißig Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was allerdings an der Pandemie liegen könnte: "Einige politische und andere Persönlichkeiten gehen in ihren Erklärungen so weit, dass sie die russische Kultur abschaffen wollen – keine Romane von Dostojewski, keine Musik von Tschaikowsky zulassen wollen. Ihrer Meinung nach könnte eine solche Maßnahme dazu führen, dass das Interesse an unserem Land sinkt. Aber diese Aktionen haben einen völlig entgegengesetzten Effekt", behauptet Ptyuschkin. Besonders viel Interesse am Russischen gab es demnach in Mexiko.

"Russische Kultur kann nicht zerstört werden"

Simone Berardi, außerordentliche Professorin für Russisch an der Universität Bologna in Italien hat unter ihren Studenten angeblich eine Umfrage über "radikale Ansichten" durchgeführt, wie es im kremlnahen "News"-Portal heißt. Kaum jemand habe welche geäußert: "Das Interesse an der russischen Sprache ist nicht gesunken. Die Schüler verstehen sehr gut, dass die russische Kultur nicht zerstört werden kann. Ja, jetzt gibt es einen gewissen Rückgang der Bewerberzahlen, aber solche Rückgänge treten regelmäßig auf, und es hat nicht unbedingt mit dem Krieg zu tun. Außerdem sagen die meisten meiner Studenten, und ich habe jetzt mehr als vierzig Politikwissenschaftler im Kurs, dass der Prozess der Isolierung Russlands vor langer Zeit begonnen hat."

"Man muss es fühlen"

Kreml-freundliche Syrer wie der seit sieben Jahren in Russland lebende Belal Gazi zählen immerhin zu den unverdrossenen Russisch-Schülern. Er nahm jüngst an einer Spracholympiade in Tambow teil und sagte: "Es ist sehr interessant, weil andere europäische Sprachen dem Lateinischen sehr ähnlich sind und nur Russisch eine so einzigartige Sprache ist. Es ist nicht wie andere Sprachen, man muss es fühlen. Und nur dann kann man verstehen, wie Russen denken. Deshalb mag ich es wirklich."

Übrigens empfehlen weltläufige Russen, Ausländer, die beim Sprechen Fehler machen, "taktvoll zu korrigieren". Dann stehe der Motivation nichts entgegen. Und auch das ist Russland: Ein Mitarbeiter der regionalen Zweigstelle der Moskauer Universität in Tscheboksary bei Kasan hat Zertifikate über Russischkenntnisse für Ausländer gefälscht. Das wird nach Auskunft der örtlichen Geheimdienstchefin mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Jahren geahndet.