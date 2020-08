Ausgezeichnet: Münchner Kammerspiele erneut "Theater des Jahres"

Die Kritiker haben ihren Frieden gemacht mit den Münchner Kammerspielen und noch einmal einen politischen Preis verliehen an den höchst umstrittenen Ex-Intendanten Matthias Lilienthal. Zum zweiten Mal in Folge wurde sein ehemaliges Haus "Theater des Jahres", wenn auch nur mit dreizehn von insgesamt 44 Stimmen, doch solche zufälligen Mehrheitsverhältnisse gehören seit Jahrzehnten zu den Schwachpunkten der wichtigsten Branchen-Auszeichnung. Lilienthal warf nach nur fünf Jahren hin, weil ihm in München aus der Kommunalpolitik, vor allem von der CSU, ein eisiger Wind entgegen wehte, aber auch beim Publikum und bei der Kritik war sein Theaterkonzept nicht immer mehrheitsfähig.

"Einfach keine Lust mehr"

Weg vom Schauspiel, hin zu experimentellen Formen, diesen Weg wollten viele nicht mitgehen, vor allem in den ersten Spielzeiten waren die Kammerspiele ziemlich leer, und manche Zeitungen alles andere als "amüsiert". Lilienthal hatte sich zum Abschied gegenüber dem BR selbstkritisch gezeigt: "Ich glaube, was sehr gut aufgegangen ist, das war eine extreme Verjüngung von Regisseuren und vom Ensemble, was auch gut aufgegangen ist, war die Einführung von internationalen Regisseuren. Was auf einer bestimmten Ebene gescheitert ist, ist das Regieführen im Großen Haus von freien Gruppen. Das hatten wir in der ersten Spielzeit, danach hatten die einfach keine Lust mehr dazu."