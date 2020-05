Ausgeträumt: "Alles in Allem" von den "Einstürzenden Neubauten"

"Alles in Allem" lässt sich das als Abgrenzung von der ewigen "Das-wiedervereinigte-Berlin-ist-ja-so-doll-Behauptung" lesen, als Kritik am ach-so-hippen Hauptstadt-Getue. "Ten-Grand Goldie", der Opener, wäre demnach eine Kritik an den neureichen, selbstverliebten Kids mit Eigentumswohnung in Mitte, die notorischen 24-Hour-Party-People. "Ten Grand Goldie" steht, so verstanden, für zehn Mille Goldstückchen. Darauf folgt dann in der Ballade "Am Landwehrkanal", eine Rückbesinnung auf anarchische Träume und sozialistische Ideen. In den Landwehrkanal wurde einst die Leiche von Rosa-Luxemburg geworfen. Zuvor hatte ein Freikorps-Typ die Frau, die als Ikone der Linken wie der Arbeiterbewegung gilt, eiskalt erschossen.

Diese Wohnungen sollten dem Luftdruck standhalten

Auf der zweiten Album-Hälfte wendet sich Bargeld, der eigentlich Christian Emmerlich heißt und in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Schöneberg aufwuchs, in West-Berlin also, drei weiteren, weniger glamourösen Berlin-Locations zu. In "Grazer Damm" wird in einem inneren Monolog die Invasion von Fallschirmspringern beschrieben und die verheerenden Folgen. Die Siedlung am "Grazer Damm" war ein Vorzeige-Projekt der Nazis - sogenannte "Volkswohnungen", die in perfider Weise dem Luftdruck von Bomben standhalten sollten.

Mit "Wedding" folgt eine seiner beliebten Wortspiel-Narreteien, wie Bargeld das genannt hat. Der Songtext verknüpft die englische Bedeutung von Wedding, also Heirat, mit Ding, Sache. Zuletzt gibt es in Tempelhof eine lyrische Meditation: Eine Stadt-Land-Vision, in der Architektur und verwilderte Natur ineinander übergehen. Das verwilderte Gelände um das aufgegebene Flughafen-Gebäude wird von den Berlinern längst als Park genutzt.