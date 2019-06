Begegnungen im ehemaligen Vernichtungslager

Wo war der Mensch in Auschwitz? Wo war Gott in Auschwitz? Diese und ähnlichen Fragen stellt sich Pfarrer Manfred Deselaers, Programmleiter des Zentrums für Dialog und Gebet in Auschwitz, eine Einrichtung der katholischen Kirche. "Wir helfen dabei, sich hier aufzuhalten, Kontakte zu bekommen zur Gedenkstätte, zu Überlebenden, miteinander ins Gespräch zu kommen." Seine Organisation versteht sich als "helfende Gegenwart am Rande von Auschwitz". Sie will dazu beitragen, eine Welt des gegenseitigen Respekts, der Versöhnung und des Friedens zu gestalten. Doch kann Versöhnung und Dialog tatsächlich funktionieren in dieser unmittelbaren Nähe zu Massenmord und Vernichtung?

"Was bedeutet Dialog? Wenn man eine offene Wunde berührt, dann schreit man auf, weil es weh tut, aber sagt nicht: Das ist eine gute Frage, lass uns die diskutieren. Wir müssen lernen, erst mal wahrzunehmen, dass es noch offene Wunden gibt." Pfarrer Manfred Deselaers

Die Geschichte sei nicht einfach abgeschlossen, so Pfarrer Deselaers, "die offene Wunde betrifft die Erinnerung, die gegenwärtig wird: Das war möglich, also ist das möglich. Dialog beginnt mit Schweigen und Zuhören." Dies sei allerdings nur möglich, wenn es einen Ort gibt, an dem sich Menschen aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Religionen vertrauensvoll begegnen können. Diesen Ort will das Zentrum für Dialog und Gebet in Auschwitz schaffen.

"Es ist gelungen in den letzten 20 Jahren, dass dieser Ort, diese Stadt heute sehr stark ein Ort von Begegnung, Dialog, Versöhnungsarbeit und Friedensverantwortung für die Zukunft ist. Gäste aus der ganzen Welt, aus allen Religionen oder ohne Religion und mit ihren Wunden: Jeder darf hier, aber niemand muss über Auschwitz reden oder nur so viel wie er will. Das ist die Basis." Pfarrer Manfred Deselaers

Für Pfarrer Deselaers sind gerade die vielen jungen Menschen, die nach Auschwitz kommen, ein Hoffnungszeichen für eine gemeinsame Welt in Frieden und Versöhnung. Der Priester, den das Bistum Aachen für seine Aufgaben im Zentrum freigestellt hat, begleitet 22 Schüler der 10. und 11. Klasse eines Gymnasiums, die sich mit ihren Lehrern in den Ferien freiwillig auf den Weg nach Auschwitz gemacht haben.

"Ich werde meine Erlebnisse weitertragen", nimmt sich die 17-jährige Anna-Lena vor, "da es auf der Welt genug Menschen gibt, die Auschwitz immer noch verleugnen und das, was damals passiert ist." Der 18-jährige Konstantin fügt hinzu: "Ich habe heute sehr stark zu spüren bekommen, dass man, egal, wo ein Mensch herkommt und egal, welche Nationalität er hat, dass man dort nicht unterscheiden darf."