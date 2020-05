"Aus und davon": Drei Generation, ein Roman

Sie interessieren sich für bürgerliche Mittelstandsfamilien, gerne in Stuttgart, wobei in "Aus und davon" die jüngere Generation schon ganz schön strampeln muss, um nicht abzurutschen ... dennoch ein Milieu, das manche und auch manche Kritiker langweilig finden. Was halten Sie dem entgegen?

Das verstehe ich nicht. Die ganze Bundesrepublik Deutschland ist ein bürgerliches Land. Wir haben längst nicht so rigide traditionelle Klassenstrukturen wie in England oder Frankreich. Das Bürgertum ist das Milieu, in dem wir uns fast alle bewegen, unsere Träume sind weniger von Superreichtum bestimmt als vom Häuschen mit Garten oder von der Etagenwohnung mit etwas mehr Platz. Ich denke, selbst die, die sich als Intellektuelle oder Künstler bezeichnen - wir alle sind deutsche Spießer. Und deswegen kann ich dieses Milieu nicht langweilig finden. Die Leute, die das über meine Bücher sagen, lesen nicht genau. Es ist ebenso Bürgertum wie Prekariat, das mich interessiert, das liegt oft nah beieinander.

Und es finden sich dort immer noch Geschichten, die fast nie erzählt werden. Wie die vom Drama des dicken Kindes, das in Ihrem Roman vorkommt. Bruno, das Enkelkind hat viel Übergewicht und befindet sich zusammen mit seiner Mutter in einer Endlosschleife von "Du bist trotzdem richtig so, wie du bist!" und gleichzeitig auch immer "Du musst unbedingt anders werden!".

Und ich glaube, Cornelia als Mutter und sehr sportliche Frau und Physiotherapeutin hat es damit besonders schwer. Jeder Mensch, der ein Kind hat, das aus dem Rahmen fällt - sei es nur durchs Geschlecht, Jungs zum Beispiel: in der Schule ist es ganz schwierig mit Jungs, die ein bisschen wilder sind - der weiß, wie schwer es ist, gesellschaftlichem Druck standzuhalten. Das dicke Kind ist sehr alltäglich und auf der anderen Seite eine vernachlässigte Größe. Das hat man und dann ist man halt schuld.

Cornelia bricht aus der Situation aus mit einer Reise in die USA - soweit man bei pflichtbewussten Müttern von Ausbrüchen sprechen kann, sie bereitet alles gut vor... Was halten Sie von Befreiungsschlägen? "Aus und davon" - dieser Bruch, nach dem alles anders wird: Ist das ein Konzept, das funktioniert?

Ich glaube es eigentlich nicht. Der Alltag wartet und die Zwänge warten. Die Veränderung muss von innen kommen, der Ortswechsel hilft, glaube ich, relativ wenig. Ich halte es eher mit diesem alten, ich glaube, polnischen Sprichwort: Ein Pferd fährt über den Ozean und bleibt trotzdem ein Pferd. Die Amerika-Reise war ja auch kompositorisch gewollt, mehr als psychologisch. Amerika spielt eine große Rolle in der Familiengeschichte dieser Frauen. Da musste Cornelia einfach hinfahren.

Es gibt drei Erzählperspektiven, die die Geschichten dreier Generationen aufspannen. Eine davon ist die einer Puppe. Da haben Sie sich aber was getraut ...?

Das kam eigentlich beim Schreiben und hat mir auch mit am meisten Freude gemacht, diesen Linsenmaier zu erfinden, als Erzähler der Geschichte von Elisabeths Mutter. Sie ist zum Teil die Geschichte meiner eigenen Großmutter, die mit 18 Jahren tatsächlich in den USA genau diesen Job gemacht hat. Allerdings nicht unter so schrägen Verwandten ... der Linsenmaier ist so ein bisschen die Gothic Novel innerhalb des Romans.

Anna Katharina Hahn : "Aus und davon", Suhrkamp Verlag, 25 Euro.