Aus statt Auf AEG in Nürnberg: Künstler müssen raus

Im Bau 74 Auf AEG in Nürnberg herrscht Umzugschaos. Rund 80 Künstlerinnen und Künstler müssen ihre Ateliers und Probenräume verlassen. Das Gebäude, in dem einst ein Teil der Verwaltung des Hausgeräteherstellers AEG untergebracht war und in dem die Kultur eine vorübergehende Bleibe gefunden hatte, wird abgerissen. Ein neuer Stadtteil soll an der Stelle entstehen. Das Problem: in Nürnberg herrscht Raumnot. Erschwingliche Ateliers oder Probenräume sind Mangelware.

Schwerer Abschied für Künstler von AEG

Auch das Theater ZwoSieben muss ausziehen. Einen neuen Proberaum haben sie aber noch nicht gefunden. Der Abschied fällt schwer: "Traurig, total traurig, wenn ich mich hier umsehe", sagt Natalie Schmal vom Theater ZwoSieben. In einer Ecke warten große Theaterscheinwerfer darauf, abgeholt zu werden. Das Theater musste sie verkaufen, weil es keinen Platz hat, sie zu lagern.

Günstige Räume gesucht

Seit Monaten sucht die Theatergruppe einen neuen Raum. Zehn Euro pro Quadratmeter verlangen Vermieter in Nürnberg in der Regel – einen Preis, den sich Künstler und Kulturschaffende nicht leisten können. Besonders bitter: Ein Tag nach dem Auszug feiert das Theater ZwoSieben seinen 40. Geburtstag. Es ist damit eines der ältesten freien Theater in Nürnberg. Mit ihren Stücken will die kleine Gruppe vor allem Jugendliche für das Theater begeistern. Wie es jetzt weitergeht, ist offen. "Endet das jetzt? Wir müssen jetzt echt schauen, wie wir ohne Raum die Energie aufbringen, jedes Jahr Projekte umzusetzen", sagt Natalie Schmal.

Künstler schließen sich zusammen und unterschreiben Mietvertrag

Ein paar Räume weiter packt Axel Gercke seine Bilder in Luftpolsterfolie ein. Auch er muss weiterziehen. Kiste um Kiste trägt der Künstler Farben, Leinwände und Pinsel in den Umzugswagen, Freunde helfen ihm dabei. Mit befreundeten Künstlern hat er den Verein Bilderberg gegründet. Gemeinsam haben sie es geschafft, eine neue günstige Bleibe zu finden – kurz vor knapp. Erst vor drei Wochen haben sie den Mietvertrag unterschrieben. "Ich bin froh, dass die Hängepartie jetzt vorbei ist", sagt Axel Gercke.

Erleichterung bei Künstlergruppe

Die neuen Räume sind in der Tillystraße, in einem Bürokomplex im Industriegebiet. Von außen sieht es fast wie Auf AEG aus. Aber es muss noch viel getan werden. Im Boden sind Löcher. Auch der Brandschutz ist noch ein Thema. Trotzdem ist Axel Gercke optimistisch: "Wir haben einen längeren Mietvertrag. Und können alles richtig schön angehen hier. Wir sind einfach erleichtert."