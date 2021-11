Aus "Solidarität und Nächstenliebe": Impfaufruf der Bischöfe

Seit heute tagt der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz im Kloster Himmelspforten in Würzburg. Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Situation nutzten die Bischöfe die Gelegenheit zur Veröffentlichung eines "Brandbriefs". Mit drastischen Worten nehmen die katholischen Geistlichen Bezug auf die aktuellen Corona-Entwicklung und rufen die Menschen mit Nachdruck dazu auf, sich impfen zu lassen. "In diesen Tagen erleben wir in nahezu unaufhaltsamer Dramatik das Fortschreiten der vierten Welle der Corona-Pandemie. Die Inzidenzzahlen, Neuinfektionen und Todesfälle erreichen erschreckende Ausmaße", so die Erklärung.

Impfen nicht nur als Frage der persönlichen Freiheit

Dabei lassen die Bischöfe keinen Zweifel daran, dass es bei der Entscheidung für oder gegen die Impfung um mehr als den persönlichen Erfahrungshorizont gehe.

"Impfen ist in dieser Pandemie eine Verpflichtung aus Gerechtigkeit, Solidarität und Nächstenliebe. Aus ethischer Sicht ist es eine moralische Pflicht." Ständiger Rat der Deutschen Bischofskonferenz

Man müsse sich und andere schützen. Die Impfung sei dazu das wirksamste Mittel.