"Aus dem Vergessen holen": München erinnert an jüdische Bürger

Schwabing, Ohmstraße 13. Im Erdgeschoss des Hauses mit den prächtigen Jugendstilgesimsen wohnt vor hundert Jahren der Rechtsanwalt Hermann Raff. Er ist jüdisch, seine Frau katholisch. Die Familie gehört zum Münchner Bürgertum. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, geraten die Raffs in Bedrängnis. Hermann Raff flieht.

Als er bei Rottenbuch die Ammer überquert, kommt es um ein Haar zur Katastrophe, erinnert sich sein Enkel Peter Troberg. "Er wollte sich von der Echelsbacher Brücke stürzen. Sein Sohn, mein Onkel, hat ihn gerade noch zurückgehalten. Er war erstens verzweifelt, zweitens hat er eben gedacht, er belastet mit seiner 'Rasse' die ganze Familie."

"Er dachte, ich muss mich aus dem Weg räumen"

Die anderen Familienmitglieder seien aus Sicht der Nazis "arisch" gewesen. "Er war der einzige Jude und hat gedacht, 'ich muss mich aus dem Weg räumen'. Hermann Raff stirbt 1943 in Füssen. Eine Deportation bleibt ihm erspart – anders als der Lehrerin Irma Hecht, die ebenfalls in der Ohmstraße 13 gewohnt hatte. Sie wurde 1941 nach Litauen gebracht und dort ermordet.

An Raff, Hecht und einen weiteren einstigen jüdischen Bewohner, den Arzt Eugen Doernberger, erinnern nun handtellergroße, vergoldete Täfelchen mit Namen, Geburts- und Todesdaten. Gestern wurden sie im Beisein von Münchens Bürgermeisterin Katrin Habenschaden neben der Haustür der Ohmstraße 13 angebracht.

"Es wird möglich, eine emotionale Bindung aufzubauen"

Initiator der Aktion ist Unternehmer Jan Fischer, der heute sein Büro in dem Haus hat. Sein Ziel: "Diese Menschen aus dem Vergessen holen, sie in die Mitte tragen, in die Gemeinschaft der Nachbarschaft hier in der Ohmstraße", so Fischer.

Zusätzlich haben Schülerinnen und Schüler des nahegelegenen Oskar-von-Miller-Gymnasiums die Lebensgeschichten erforscht. Lorenz Hamann hat sich dafür in die Archive begeben. "Diese kleinteilige Quellenarbeit ist hochinteressant", sagt Hamann, "weil man quasi aus dem Nichts diese Geschichten rekonstruiert. Dadurch wird es dann möglich, dass du oder ich eine emotionale Bindung aufbauen können zu dieser Person, und das ist dann tatsächlich eine Erinnerung."

"Es gibt viele Geschichten im Haus"

Selbst er als Angehöriger habe dadurch viel Neues über seinen Großvater gelernt, sagt Peter Troberg. "Ich fühle mich geehrt, und ich bin erstaunt, wie viele Leute sich dafür interessieren." Sagt’s und verschwindet im Haus Ohmstraße 13, um in Erinnerungen zu schwelgen. Ebenso sein Bruder Stephan: "Da gibt es viele Geschichten, auch Liebesgeschichten innerhalb des Hauses."

So macht die Nachbarschaftsaktion aus Opfern Menschen mit Schicksalen, die ans Herz gehen. Nicht nur den Anwohnern wird dadurch klar: Terror kann jeden treffen.